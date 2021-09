Mooskirchen schlägt mit Pech hadernde Reiner

Details Samstag, 18. September 2021 09:45

Für Tus Rein gab es am Freitagabend in der Auswärtspartie gegen USV Mooskirchen in der Oberliga Mitte-West nichts zu holen. Rein verlor mit 2:3. Die Ausgangslage sprach für Mooskirchen, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Die Mooskirchener bleiben damit an Leader Köflach dran - der Abstand beträgt zwei Punkte.

Das Heimteam geht nach nur sechs Minuten in Führung. Benjamin Pummer ist es, der zur Stelle ist. Zuvor hatte Rein die erste Möglichkeit der Partie. Kurz darauf hat Mooskirchen wieder eine Chance, doch Christoph Fuchs, doch dieses Mal hält der Reiner Goalie. In der 35. Minute hat Rein Pech - Pinnitsch trifft die Stange. Dann flacht das Spiel etwas ab und und es geht schließlich mit dem 1:0 für Mooskirchen auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit besseren Reinern, doch Mooskirchen kann in dieser Phase sogar nachlegen. Felix Schmed trifft zum 2:0. Das ist wohl die Entscheidung. Die Gäste kämpfen aber weiter und setzen alles auf eine Karte. In der 68. Minute hat Rein wieder Pech, dieses Mal geht der Ball an die Latte. Am Ende etwas zu spät gelingt Rein durch Florian Steinscherer doch der Anschlusstreffer. Allerdings sollte es nicht lange spannend sein, denn in der 89. Minute bekommt Mooskirchen einen Elfer zugesprochen, den Fuchs verwertet. In der Nachspielzeit gelingt den Gästen noch das 2:3, doch es bleibt beim Sieg der Mooskirchener.

Stefan Diensthuber (Spieler Rein): "Die Niederlage ist sehr bitter, weil sie völlig unnötig war. Wir haben gleich zwei Mal Pech gehabt, das hätte heute wirklich nicht sein müssen. Wir können uns auch nichts vorwerfen. Das muss man einfach so sagen."

Oberliga Mitte: USV Draxler Mooskirchen – Tus RB Rein, 3:2 (1:0)

6 Benjamin Pummer 1:0

63 Felix Schmied 2:0

84 Florian Steinscherer 2:1

89 Christoph Fuchs 3:1

91 Eigentor durch Daniel Resch 3:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!