Rebenland lässt gegen Pachern nichts anbrennen

Details Samstag, 02. Oktober 2021 23:01

SV Pachern konnte SU Rebenland in der neunten Runde der Oberliga Mitte-West nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel am Freitagabend mit 0:3. Rebenland ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Pachern einen klaren Erfolg.

Das Spiel beginnt mit stärkeren Gastgebern. Ein Doppelpack bringt SU Rebenland dann auch gleich in eine komfortable Position: Jan Poljanec trifft zum 1:0 - Maschinegg zeigt seine Klasse im Zusammenspiel mit Poljanec und dieser haut den Ball an Rinnhofer vorbei in die Maschen. Dann ein super Pass über die Abwehr, der von Poljanec traumhaft angenommen und in wahrer Stürmermanier eiskalt verwandelt wird. Damit ist für klare Fronten gesorgt. Pachern tut sich sehr schwer im Spiel nach vorne und kassiert dann auch noch eine Rote Karte, wodurch man die restliche Partie in Unterzahl agiert. Dann geht es in die Kabinen.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Großchance für Rebenland - nach einem flachen Corner zieht Pecovnik aus 16 Metern ab, Goolie Rinnhofer hält stark. Kurz darauf ein Freistoß von Aldrian, doch Goalie Rinnhofer hält abermals. Pachern ist mit Verteidigen beschäftigt und kann kaum für Entlastung sorgen. In der 90. Minute vollendet Pecovnik zum 3:0, ehe der Schiri das Spiel beendet.

Gerald Ulmer (Trainer Pachern): "Der Doppelschlag in der ersten Halbzeit hat uns gebrochen. Das muss man leider so sagen. Die Mannschaft hat in der zweiten Halbzeit zwar noch einmal alles versucht, doch der Sieg von Rebenland geht in Ordnung. Das war heute leider nichts."

Oberliga Mitte: SU Rebenland – SV Pachern, 3:0 (2:0)

14 Jan Poljanec 1:0

21 Jan Poljanec 2:0

93 Nejc Pecovnik 3:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!