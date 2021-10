10:1! Gabersdorfer Dampfwalze lässt Großkleine nicht den Funken einer Chance

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 09:45

Auf dieses Ergebnis hätte wohl keiner gewettet: USV Gabersdorf fuhr die Dampfwalze aus und machte FC Großklein im Spitzenspiel mit 10:1 platt. Gabersdorf ließ im Spiel der Oberliga Mitte-West keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Großklein einen klaren Erfolg.

Gabersdorf hatte genug Grund zum Jubeln: Die Zürngast-Elf traf insgesamt zehnmal

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Gastgeber. Marco Luttenberger bringt USV Fliesen Klampfer Gabersdorf in der elften Minute in Front. Bereits in der 15. Minute erhöht Christoph Koinegg den Vorsprung des Heimteams. Damit ist für klare Fronten gesorgt und Großklein wirkt geschockt. Zu diesem Zeitpunkt ahnten die Gäste noch nicht, was heute noch auf sie zukommen würde. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel ist Dejan Kurbus nach einem Konter mit dem 3:0 für USV Gabersdorf zur Stelle (45.). Danach geht es in die Pause.

Der dominante Vortrag von Gabersdorf im ersten Spielabschnitt setzt sich im zweiten Abschnitt fort. Für die Vorentscheidung sind Minas Koren (47.) und Luttenberger (55.) mit zwei schnellen Treffern verantwortlich. Großklein ist völlig überfordert und gibt sich in Folge auf, auch wenn Marcel Musger in der 66. Minute den Ehrentreffer für FC Diesel Kino Großklein erzielt. Das 6:1 für USV Fliesen Klampfer Gabersdorf stellt Koren sicher. In der 70. Minute trifft er zum zweiten Mal während der Partie. Philipp Federer legt in der 76. Minute zum 7:1 für USV Gabersdorf nach. Es sollten aber noch drei Tore fallen, ehe das Endergebnis auf der Anzeigetafel steht. Unglaublich - 10:1 hieß es nach 90 Minuten. Schlussendlich pfeift der Referee das Spiel ab und das Debakel von FC Großklein war perfekt.

Oberliga Mitte: USV Fliesen Klampfer Gabersdorf – FC Diesel Kino Großklein, 10:1 (3:0)

11 Marco Luttenberger 1:0

15 Christoph Koinegg 2:0

45 Dejan Kurbus 3:0

47 Minas Koren 4:0

55 Marco Luttenberger 5:0

66 Marcel Musger 5:1

70 Minas Koren 6:1

76 Philipp Federer 7:1

79 Dominik Giegerl 8:1

81 Tobias Walter 9:1

86 Jan Jammernegg 10:1

Stimme zum Spiel:

Thomas Luttenberger, sportlicher Leiter Gabersdorf:

"Großklein musste fünf Stammspieler vorgeben und bei uns ist alles aufgegangen."

Foto: Christian Fauland

