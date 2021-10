Rein holt drei Punkte in Gleinstätten und feiert dritten Sieg en suite

Details Samstag, 16. Oktober 2021 10:14

Durch ein 3:1 holte sich Tus Rein in der Oberliga Mitte-West drei Punkte bei SV Gleinstätten. Als Favorit rein – als Sieger raus. Rein hat alle Erwartungen erfüllt. Das Publikum sah eine sehr interessante Partie, in der der Außenseiter Gleinstätten auch Torchancen vorfand. Für die Reiner ist es der dritte Sieg in Folge.

Die Partie beginnt etwas verhalten. Beide Teams trauen sich wenig im Spiel nach vorne - somit gibt es auch keine nennenswerten Chancen. In der 28. Minute dann zum ersten Mal die Reiner: Nach einem Eckball auf den zweiten Pfosten schraubt sich Merkscha am höchsten, aber der Kopfball geht über das Tor. Kurz darauf ist es aber so weit: Nach einem Einwurf auf der linken Seite wird das Spiel schnell auf die andere Seite verlagert. Dort steht Daniel Krenn völlig frei und schiebt überlegt ins lange Eck ein. Fast im Gegenzug hat Gleinstätten eine Möglichkeit, doch das Leder landet am Außennetz. Rein macht es besser. Kohlbacher läuft 20 Meter vor dem Tor in die Mitte, spielt auf Hasler, der den Ball direkt nimmt und den Tormann keine Chance lässt. Damit ist für klare Fronten gesorgt, ehe der Schiri zur Pause pfeift.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Reiner. Herzog mit einem langen Ball Richtung 16er, Koren nimmt den Ball mit der Brust an, übernimmt den Ball per Fallrückzieher und der landet hinter dem Tormann im Tor - wow, was für ein Treffer! Damit ist wieder Spannung drin - die Gastgeber machen in Folge weiter Druck und es geht Hin und Her. Nach einem Gestocher im 16er kommt Stoimaier am 16er zum Schuss, aber die Latte rettet für die Heimelf. Das wäre die Entscheidung gewesen, die dann kurz darauf folgt. Davor hat aber auch Gleinstätten Pech, denn Ball streift den Pfosten. In der 85. Minute fällt dann das 3:1 für die Reiner: Lukas Hasler verwandelt einen Eckball direkt. Das Spiel endet mit einem Tor für die Reiner, das der Schiri aber wegen Abseits aberkennt.

Mit 36 Gegentreffern hat SV Gleinstätten schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zehn Tore. Das heißt, der Tabellenletzte musste durchschnittlich 3,27 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Wann findet Gleinstätten die Lösung für die Abwehrmisere? Im Spiel gegen Rein setzte es eine neuerliche Pleite, womit man im Klassement weiter abrutschte.

Durch den Erfolg rückte Tus RB Rein auf die sechste Position der Oberliga Mitte vor. Tus Rein verbuchte insgesamt fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Rein, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am nächsten Freitag reist SV Gleinstätten zu ASK Mochart Köflach, zeitgleich empfängt Tus RB Rein SV Räder Nais Tobelbad.

Stimmen zum Spiel:

Stefan Diensthuber (Spieler Rein):

"Es war das erwartet schwere Spiel für unsere Mannschaft. Wir mussten alles hineinlegen und haben am Ende verdient gewonnen. Ich denke, dass wir das Spiel vielleicht früher entscheiden können, aber gut. Wir hatten auch Glück in der einen oder anderen Situation."

Oberliga Mitte: SVU Tondach Gleinstätten – Tus RB Rein, 1:3 (0:2)

31 Daniel Krenn 0:1

37 Lukas Hasler 0:2

46 Rok Koren 1:2

85 Lukas Hasler 1:3

