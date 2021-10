Gabersdorf schlägt Frohnleiten und bleibt am Spitzen-Duo dran

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 20:37

Bei USV Gabersdorf gab es für SV Frohnleiten nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel in der Oberliga Mitte-West mit 0:2. Gabersdorf erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Damit bleiben die Gabersdorfer am Spitzen-Duo Mooskirchen und Köflach dran.

Das Spiel ist von Beginn an munter geführt und beide Teams spielen nach vorne. Gabersdorf ist optisch überlegen und sollte dann auch in Führung gehen. Für den Führungstreffer der Heimmannschaft zeichnet sich Stefan Sackl verantwortlich (26.) - er nutzt eine Unachtsamkeit in der Frohnleitener Hintermannschaft und trifft. Mit der Führung im Rücken machen die Gabersdorfer weiter und wollen nachlegen. Vor der Pause gelingt aber kein Treffer mehr.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Frohnleitenern, die es noch einmal wissen wollen. Sie setzen den Gegner gehörig unter Druck. Man hat hier noch nicht aufgegeben und findet jetzt auch die eine oder andere Tormöglichkeit vor. Man riskiert mehr, was wiederum Räume für die Hausherren eröffnet. Anstatt des Ausgleichs fällt dann das 2:0 für Gabersdorf - aus einem Konter. In der 61. Minute bringt Marco Luttenberger das Netz für USV Gabersdorf zum Zappeln. Damit ist für klare Fronten gesorgt und Frohnleiten muss noch mehr riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Die Frohnleitener haben dann Glück, da Gabersdorf nur die Latte trifft. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri das Spiel ab.

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf belegt mit 24 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Die Angriffsreihe von USV Gabersdorf lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 34 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Acht Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von USV Gabersdorf.

Nach elf absolvierten Begegnungen nimmt SV Frohnleiten MM Karton den siebten Platz in der Tabelle ein. Vier Siege, vier Remis und drei Niederlagen hat SV Frohnleiten derzeit auf dem Konto.

Gabersdorf scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Während USV Fliesen Klampfer Gabersdorf am kommenden Freitag USV Draxler Mooskirchen empfängt, bekommt es Frohnleiten am selben Tag mit SV Pachern zu tun.

Mario Hörzer (Obmann Frohnleiten): "Die Niederlage ist sehr bitter. Wir hätten in der ersten Halbzeit Möglichkeiten auf Tore gehabt, die wir leider nicht genutzt haben. Am Ende geht der Sieg für Gabersdorf in Ordnung, wir müssen uns insgesamt nämlich sicher steigern, um die Hinrunde Erfolgsmeldungen beenden können."

Oberliga Mitte: USV Fliesen Klampfer Gabersdorf – SV Frohnleiten MM Karton, 2:0 (1:0)

26 Stefan Sackl 1:0

61 Marco Luttenberger 2:0

