Tobelbad gewinnt gegen harmlose Pacherner

Bei SV Tobelbad holte sich Pachern in der Oberliga Mitte-West eine 2:4-Schlappe ab. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Tobelbad enttäuschte die Erwartungen nicht. Pachern wachte letztlich zu spät auf.

Das Spiel beginnt etwas verhalten. In der ersten halben Stunde passiert wenig. Dann drehen die beiden Teams aber auf. Aleksa Misic bringt die Heimmannschaft in der 32. Minute in Front. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was aber nlcht gelingt. Auch die Pacherner kommen dann besser ins Spiel und setzen den Gegner ihrerseits unter Druck. Zur Pause behält SV Räder Nais Tobelbad aber die Nase knapp vorn.

Die zweite Halbzeit beginnt wie schon in der ersten Halbzeit mit stärkeren Tobelbadern. Es dauert aber wieder eine Weile, bis das Leder im Netz zappelt. Anel Lelic ist es dann, der nach einem Konter mit dem 2:0 zur Stelle ist. Jetzt geht es ganz schnell. Ermin Omerasevic schraubt das Ergebnis in der 83. Minute mit dem 3:0 für Tobelbad in die Höhe. Wieder schaut die Pacherner Defensive schlecht aus. Misic sorgt dann für die endgültige Entscheidung, auch wenn die Pacherner noch auf 2:4 herankommen. An der Punkteverteilung ändert das nichts mehr.

Durch den Erfolg rückte Tobelbad auf die vierte Position der Oberliga Mitte vor. Mit dem Sieg baute SV Tobelbad die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Räder Nais Tobelbad sechs Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

Die Abwehrprobleme von SV Pachern bleiben akut, sodass Pachern weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. In der Verteidigung von SV Pachern stimmt es ganz und gar nicht: 32 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich Pachern schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, tritt Tobelbad bei Tus RB Rein an, schon drei Tage vorher muss SV Pachern seine Hausaufgaben bei FC Raiffeisen Gratkorn erledigen. Los geht es ebenfalls um 19:00 Uhr.

Gerald Ulmer (Trainer Pachern): "Über diese Niederlage müssen wir reden. Wir haben uns viel zu einfach ausspielen lassen. Das darf nicht passieren. Und auch der Schiedsrichter hatte einen Einfluss auf die Partie, auch wenn wir uns nicht darauf hinausreden dürfen."

Oberliga Mitte: SV Räder Nais Tobelbad – SV Pachern, 4:2 (1:0)

32 Aleksa Misic 1:0

74 Anel Lelic 2:0

83 Ermin Omerasevic 3:0

85 Aleksa Misic 4:0

89 Martin Ulmer 4:1

93 Atilla Okan Saro 4:2

