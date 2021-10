Rein rettet einen Punkt gegen Tobelbad

Details Samstag, 23. Oktober 2021 22:08

Tus RB Rein und Tobelbad verließen den Platz im Spiel der Oberliga Mitte-West beim Endstand von 1:1. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider, auch wenn Rein mehr vom Spiel hatte.

Das Spiel beginnt mit zwei offensiv agierenden Mannschaften. Erste Chance der Reiner nach nur zwei Minuten durch einen Freistoß, doch der Ball geht knapp vorbei. SV Räder Nais Tobelbad macht es besser: Fabio Röxeis trifft zum 1:0. Mit der Führung im Rücken wollen die Tobelbader nachlegen, doch Rein ist das bessere Team. Einzig das mit dem Toreschießen will nicht klappen. Immer wieder kommen die Reiner gefährlich in den Strafraum, doch für Treffer reicht es nicht. So geht es mit der knappen Führung der Tobelbader auch in die Pause.

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Reinern, die dort weitermachen, wo man in der ersten Halbzeit aufgehört hat. Man erspielt sich Torchancen, trifft aber weiterhin nicht. Tobelbad verwaltet die Führung und spielt auf Konter. In der 73. Minute werden die Reiner für ihren Einsatz belohnt. Michael Stoimaier macht das Tor. Damit ist wieder alles offen und Rein bleibt am Drücker. In der Schlussphase kommt Pinnitsch noch zu zwei Top-Möglichkeiten, doch beide Male geht das Leder knapp am Tor vorbei. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

Rein verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Fünf Spiele währt nun für Tus RB Rein die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von drei Siegen hintereinander auszubauen.

Sechs Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Tobelbad derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief der Gast konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Mit diesem Unentschieden verpasste SV Tobelbad die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält SV Räder Nais Tobelbad den vierten Platz.

Tus Rein tritt am Freitag, den 29.10.2021, um 19:00 Uhr, bei SV Pachern an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt Tobelbad ASK Mochart Köflach.

Stefan Diensthuber (Spieler Rein): "Es war das erwartete schwere Spiel, wo wir in der ersten Halbzeit, speziell in den ersten 35 Minuten nicht wirklich ins Spiel gefunden haben und durch eine Unachtsamkeit in Rückstand geraten! Kurz vor der Halbzeitpause und auch in der zweiten Halbzeit fanden wir sehr gut ins Spiel und fanden auch viele gute Chancen vor! Auch nach dem 1:1 drückten wir auf das Siegestor, was aber leider nicht gelang!"

Oberliga Mitte: Tus RB Rein – SV Räder Nais Tobelbad, 1:1 (0:1)

5 Fabio Roexeis 0:1

72 Michael Stoimaier 1:1

