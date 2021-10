Herbstmeister: USV Mooskirchen setzt sich nach Sieg gegen Gabersdorf die Krone auf

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 19:08

Durch ein 2:1 holte sich USV Mooskirchen drei Punkte bei USV Gabersdorf. Die Ausgangslage sprach für Mooskirchen, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Ein wichtiger Sieg für die Weststeirer, die nunmehr als Leader in die Frühjahrssaison gehen können

Benjamin Pummer traf zweimal ins Schwarze

Das Spitzenspiel stand auf hohem Niveau

250 Besucher sahen ein hochklassiges und schnelles Spiel, bei dem beide Mannschaften ihre Stärke mehrmals unter Beweis stellen konnten. Für das erste Tor sorgte Benjamin Pummer in der 18. Spielminute. Sein Schuß aus 15 Metern landete genau im Kreuzeck - der Gabersdorfer Torhüter Christoph Hüttl war chancenlos. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen - es wären aber mehr Treffer drinnen gewesen: Zweimal trafen die Hausherren nur die Stange und einmal zeichnete sich Hüttl mit einer tollen Parade gegen Christoph Fuchs aus. Auch das 2:0 für USV Draxler Mooskirchen stellte Pummer sicher. In der 49. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie und auch dieser Treffer entstand wiederum aus einem Weitschuß. Martin Holler verkürzte für Gabersdorf später in der 57. Minute auf 1:2 - bei seinem Aufsitzer vom 16er war der Mooskirchen-Keeper David Lukas ohne Chance.

Mooskirchen war vor dem Tor effizienter

Summa summarum war der USV Mooskirchen in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als der USV Fliesen Klampfer Gabersdorf und fuhr somit einen 2:1-Sieg ein. Dieser Sieg sicherte den Mooskirchnern auch gleichzeitig den Herbstmeistertitel. USV Gabersdorf belegt mit 24 Punkten den Aufstiegsrelegationsplatz. Acht Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von USV Fliesen Klampfer Gabersdorf. Mit dem Erfolg macht es sich Mooskirchen weiter in der Aufstiegsregion bequem. Am Gast gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst elfmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Oberliga Mitte. Mit dem Sieg baute USV Mooskirchen die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte USV Draxler Mooskirchen zehn Siege, ein Remis und kassierte erst eine Niederlage. Zuletzt lief es erfreulich für Mooskirchen, was zwölf Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen. Nächsten Freitag (19:00 Uhr) gastiert USV Gabersdorf bei FC Raiffeisen Gratkorn, USV Draxler Mooskirchen empfängt zeitgleich SV Frohnleiten MM Karton.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Luttenberger, sportlicher Leiter Gabersdorf:

"Das war ein Top-Spiel, bei dem beide Teams ein ungewöhnlich hohes Tempo gegangen sind. Wir haben leider unsere Chancen gegen einen starken Gegner nicht verwerten können. Aus meiner Sicht wäre ein Unentschieden hoch verdient gewesen."

Walther Eccher, Trainer Mooskirchen:

"Gabersdorf war sehr stark. Das Spiel stand auf hohem Niveau. Wir waren die glücklicheren Sieger, das gleicht sich mt der Vorjahresniederlage in Gabersdorf ein bisschen aus."

Oberliga Mitte: USV Fliesen Klampfer Gabersdorf – USV Draxler Mooskirchen, 1:2 (0:1)

18 Benjamin Pummer 0:1

49 Benjamin Pummer 0:2

57 Martin Holler 1:2

