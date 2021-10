Knapper Heimsieg: Gössendorf stoppt Talfahrt

Details Montag, 25. Oktober 2021 08:54

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SV Gössendorf mit 2:1 gegen FC Gratkorn gewann. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

Daniel Hofer (rechts) mit seinen ehemaligen Schützlingen Dominik Degen (links) und Manuel Köhler (mitte)

80 Zuseher sahen eine kampbetonte Partie, bei der die Gäste nach 45 Minuten die Nase vorn hatten. Nach einem Foul an Amit Bajric im Strafraum zeigte der Unparteiische sofort auf den Elfmeterpunkt. Kian Kadkhodaei verwertete den Strafstoß souverän und stellte das 0:1 für Gratkorn sicher (29.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Zu einem unglaublichen Comeback kam es in der 56. Minute - der ehemalige Bundesligaprofi Daniel Hofer kam für Lorenzo Klamler aufs Spielfeld - nach eineinhalbjähriger Abstinenz war er nun wieder im Einsatz. In der zweiten Hälfte wurde Fabian Hasenrath für eine Torchancenverhinderung mit der Roten Karte vom Platz gestellt. Der FC Gratkorn konnte die Partie nur mehr mit zehn Mann fertigspielen. In Minute 72 traf Raphael Regenfelder vom Elfmeterpunkte und korrigierte das Zwischenresultat auf 1:1. Dass das Heimteam in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Jakob Urlep, der in der 77. Minute zur Stelle war. Ein schöner Pass in die Tiefe war diesem Treffer vorausgegangen. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte SV Gössendorf schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Nach diesem Erfolg steht Gössendorf auf dem zehnten Platz der Oberliga Mitte. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte SV Gössendorf endlich wieder einmal drei Punkte und kletterte damit in der Tabelle um zwei Plätze nach oben auf Rang zehn.

Trotz der Niederlage belegt FC Raiffeisen Gratkorn weiterhin den neunten Tabellenplatz. Der Gast baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Gössendorf verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat FC Gratkorn derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft SV Gössendorf auf ATUS Bärnbach, Gratkorn spielt tags zuvor gegen USV Fliesen Klampfer Gabersdorf.

Stimme zum Spiel:

Daniel Hofer, Spieler Gössendorf:

„Ich möchte diesem Verein, der so sehr auf die Jugendausbildung setzt, etwas mit meiner Erfahrung helfen und diese spitzen Jungs unterstützen. Außerdem habe ich Dominik Degen und Manuel Köhler bereits in Ihrer Jugend trainiert und mit Ihnen und Sandro Wolf in der Landesliga in TUS Heiligenkreuz am Waasen zusammen gespielt. Es freut mich sehr dass wir gewonnen haben, da entsteht mit der Jugend etwas tolles in Gössendorf.“

Oberliga Mitte: SV Gössendorf – FC Raiffeisen Gratkorn, 2:1 (0:1)

29 Kian Kadkhodaei 0:1

72 Raphael Regenfelder 1:1

77 Jakob Urlep 2:1

by ReD

Foto: SV Gössendorf/Köhler

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!