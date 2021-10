Rein gewinnt gegen kämpfende Pacherner

Details Samstag, 30. Oktober 2021 08:43

Am Freitag verbuchte Tus RB Rein in der Oberliga Mitte-West einen 4:2-Erfolg gegen SV Pachern. Tus Rein hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Ein Leichtes war es deswegen aber nicht, die drei Punkte nachhause zu bringen. Pachern wehrte sich lange.

Das Spiel beginnt munter und mit zwei nach vorne orientierten Mannschaften. Nach nur zehn Minuten hat Reins Hasler die erste gute Chance, doch der Ball geht nicht ins Tor. Im Gegenzug hat Pachern Pech - man trifft nur die Stange. Wieder im Gegenzug zappelt das Leder dann im Tor - Michael Stoimaier trifft nach einem Traumpass von Hasler. Mit der Führung im Rücken wollen die Gäste nachlegen, was aber nicht gelingt. Man erspielt sich zwar die eine oder andere Möglichkeit, doch es bleibt beim 1:0. In der 35. Minute jubeln dann die Pacherner. Lukas Bracun versenkt das Leder im Kasten. Damit ist wieder alles offen. Zum Pausenpfiff haben die Gastgeber noch eine Chance, getroffen wird aber nicht.

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Reiner. Bracun stellt auf 2:1 für die Pacherner, die damit das Spiel gedreht haben. Es dauert aber nur wenige Augenblicke, ehe die Reiner zurückschlagen. Marko Mack stellt auf 2:2. Beinahe fällt kurz darauf das 3:2 für die Reiner, doch der Goalie der Pacherner hält in letzter Sekunde. Rein bleibt am Drücker. In der Schlussphase dann die Entscheidung zugunsten der Reiner. Zunächst geht ein Kopfball von Stoimaier knapp daneben, dann tritt der Offensivspieler aber gleich doppelt in Erscheinung. Zunächst trifft er selbst, dann legt er ideal für Daniel Krenn vor, ehe die Partie vorbei ist.

SV Pachern stellt die anfälligste Defensive der Oberliga Mitte und hat bereits 40 Gegentreffer kassiert. Die Gastgeber müssen den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom 13. Platz angehen. Nun musste sich Pachern schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Gewinnen hatte bei SV Pachern zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Rein schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 21 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz fünf. Sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Tus RB Rein momentan auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Tus Rein in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 18.03.2022 empfängt Pachern dann im nächsten Spiel ASK Mochart Köflach, während Rein am gleichen Tag bei SV Frohnleiten MM Karton antritt.

Gerald Ulmer (Trainer Pachern): "Diese Niederlage tut sehr weh. Ein Punkt wäre definitiv möglich gewesen. Wir waren leider in der Schlussphase unkonzentriert. Das hat die Partie entschieden. Wir haben in der Winterpause viel Arbeit."

Oberliga Mitte: SV Pachern – Tus RB Rein, 2:4 (1:1)

12 Michael Stoimaier 0:1

35 Lukas Bracun 1:1

50 Lukas Bracun 2:1

54 Marko Mack 2:2

83 Michael Stoimaier 2:3

85 Daniel Krenn 2:4

