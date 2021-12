Details Dienstag, 14. Dezember 2021 14:55

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Oberliga Mitte: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist... Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist... David Seruga (FC Großklein)

Endergebnis:

1. David Seruga (FC Großklein / 3250 Stimmen)

2. Tobias Tertinjek (FC Großklein / 2234 Stimmen)

3. Dominik Oswald (FC Großklein / 1925 Stimmen)

4. Dieter Faller (SV Gleinstätten / 1464 Stimmen)

5. Rayen Ficzko (SV Strass / 978 Stimmen)

6. Florian Steinscherer (Tus Rein / 944 Stimmen)

7. Stefan Diensthuber (Tus Rein / 799 Stimmen)

8. Philipp Pagger (USV Mooskirchen / 685 Stimmen)

9. Elias Veit (SV Gleinstätten / 564 Stimmen)

10. Raphael Rothschedl (USV Mooskirchen / 347 Stimmen)

