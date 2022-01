Wasser steht bis zum Hals: Pachern rüstet Kader ordentlich auf

Details Montag, 10. Januar 2022 20:31

137 Tage lang ruht das runde Leder im steirischen Unterhaus. Vorneweg geben der USV MOOSKIRCHEN und der ASK KÖFLACH in der OBERLIGA MITTE/WEST den Ton an. Der SV PACHERN verbremst die Hinrunde vollends, wie der vorletzte Tabellenplatz auch verdeutlicht. Satte 6 Punkte beträgt der Rückstand zum Zwölften SV Strass. Ligaportal.Steiermark ist dabei die aktuelle Lage im Weiß-Grünen Amateur-Fußball zu erkunden. Trainer Gerald Ulmer stellt sich den 8 Fragen:

WIE IST DER HERBSTDURCHGANG ZU BEWERTEN?

"Natürlich sind wir im Verein überhaupt nicht glücklich mit dieser sehr schlechten Herbstsaison, die sich aus Verletzungen, Undiszipliniertheit und Spielpech ergeben hat."

WIE IST DIE STIMMUNG IM VEREIN?

"Die Stimmung im Verein ist trotzdem sehr gut und es wurden bereits einige Transfers getätigt. Es wurden Paul Jury (Stürmer Heiligenkreuz) Oskar Gessner (Mittelfeld Heiligenkreuz) Sebastian Kos (Mittelfeld Kainbach) und Sebastian Krämer (Mooskirchen Tormann ) verpflichtet."

GIBT ES SONST NOCH TRANSFERS ZU VERMELDEN?

"Abgänge: Christoph Bracun und Marco Gamper."

AUF WELCHEN POSITIONEN IST HANDLUNGSBEDARF GEGEBEN?

"Ein Innenverteitiger wäre noch sehr von Vorteil."

Will der SV Pachern die Klassenzugehörigkeit noch sicherstellen, ist in der Rückrunde Teamwork gefragt.

GIBT ES VERLETZTE SPIELER?

"Momentan sind alle Spieler fit bzw. einsatzbereit."

WELCHE ZIELE HAT MAN SICH FÜR DIE RÜCKRUNDE GESETZT?

"Wir müssen eine meisterliche Rückrunde spielen um nicht abzusteigen. Wir wollen jedes Spiel gewinnen."

WIE WEIT KÖNNTE COVID 19 DER PUNKTEJAGD EINEN STRICH DURCH DIE RECHNUNG MACHEN?

"Man kann noch nicht abschätzen wie sich die neue Variante der Pandemie entwickelt und ob überhaupt gespielt werden kann. Es wird sicher wieder spannend wie sich alles entwickelt und mit welchen Einschränkungen wir rechnen müssen."

WER SIND DIE MEISTER-KANDITATEN?

"Wenig überraschend, Mooskirchen und Köflach."

Bild: SV Pachern

by: Roo

