Später Treffer: Hartleb sichert SV Frohnleiten das Remis

Das Spiel zwischen FC Raiffeisen Gratkorn und SV Frohnleiten MM Karton endete 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Bereits der Vergleich im Hinspiel war mit einem 1:1-Unentschieden geendet.

Patrick Wolfs (hier noch im Dress von Bad Radkersburg) Frohnleitner holten in der Schlussphase noch ein Unentschieden

Frohnleiten vergab zu beginn zwei tolle Chancen

Die 277 Zuschauer sahen einen guten Beginn des Gastes, die bereits in der Anfangsphase zwei Topchancen verzeichneten. Zuerst vereitelte Gratkorn-Goalie Marcel Strumberger eine Möglichkeit von Patrick Wolf (13.) und danach köpfte Lukas Hartleb nur knapp am Tor vorbei (14.) In der 19. Minute bejubelten die Gratkorn Fans den Treffer von Amel Begic zum 1:0. Nach einem Freistoß und dem daraus resultierenden Getümmel im Strafraum war er gedankenschneller als seine Gegner und drückte den Ball über die Linie. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an.

Mergim Krasniqi traf einmal nur die Latte

Im zweiten Durchgang haute der SV Frohnleiten alles rein und trat total offensiv auf. So bot sich den Heimischen des öfteren ein Platz für Konter an. Nach einem dieser Konter (70.) traf Mergim Krasniqi nur die Latte - die Gäste hatten Glück - das wäre mit Sicherheit die Vorentscheidung gewesen. Der Mut der Auswärtigen wurde dann aber schlussendlich dennoch belohnt - Lukas Hartleb glich in der 81. Minute mit einem schön ausgeführten Freistoß zum 1:1 aus und rettete seinem Team den Punkt. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Gratkorn und SV Frohnleiten spielten unentschieden.

Gratkorn holte aus den letzten fünf Spielen zehn Punkte

FC Raiffeisen Gratkorn erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler. Mit diesem Unentschieden verpassten die Gäste die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält Frohnleiten den fünften Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein. Am kommenden Samstag trifft FC Gratkorn auf ATUS Bärnbach, SV Frohnleiten MM Karton spielt tags zuvor gegen ASK Mochart Köflach.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Zotter, sportlicher Leiter Gratkorn:

"Nach einem fulminanten Start und Chancen auf beiden Seiten, haben sich die Mannschaften in der ersten Halbzeit größtenteils neutralisiert. In der zweiten Halbzeit war Frohnleiten das aktiviere Team, auch wenn wir bis zum Ausgleichstreffer die größte Chance zu verbuchen hatten. Leider wurden wir erst nach dem Gegentreffer wieder aktiver."

Patrick Wolf, Spielertrainer Frohnleiten:

"Wir hatten zu wenig Durchschlagskraft vor dem Tor, haben die letzten Bälle schlecht fertiggespielt. Wir haben Moral bewiesen und den Punkt schlussendlich noch erkämpft."

Oberliga Mitte: FC Raiffeisen Gratkorn – SV Frohnleiten MM Karton, 1:1 (1:0)

81 Lukas Hartleb 1:1

19 Amel Begic 1:0

Startformationen:

FC Gratkorn: Marcel Stumberger, Marvin Hasenrath, Mag. Dr. Kian Kadkhodaei (K), Alberto Lacedelli, Amin Bajric, Mergim Krasniqi, Mag. Oliver Egger, Adnan Devedzic, Florian Madrutner, Marko Simonovic, Amel Begic

Frohnleiten: Bernhard Zitz - Manuel Pöschl, Philipp Puregger, Lukas Derler - Dominik Traxler (K), Bono Vucic, Lukas Hartleb, Noah Friedl - Patrick Wolf, Gideon Binfor, Marc Wagner

