Unentschieden: Bärnbach sichert sich einen Zähler gegen Mooskirchen

Details Samstag, 26. März 2022 09:03

Gegen Bärnbach musste sich USV Mooskirchen am Freitag mit einer 1:1-Punkteteilung begnügen. Mooskirchen ging als klarer Favorit ins Rennen, wurde dieser Erwartung jedoch nicht gerecht.

Bärnbach trotz dem Favoriten einen Punkt ab

300 Zuseher waren beim Derby

Die 300 Besucher sahen ein rassiges und temporeiches Bezirksderby, bei sich beide Mannschaften nichts schenkten. In der Anfangsphase wurden die Hausherren ihrer Favoritenrolle gerecht und hatten die Feldhoheit. Vier Chancen in den ersten zwanzig Minuten konnten aber nicht genutzt werden. In Minute 27 zeigte Schiedsrichter Robert Steinacher auf den Elfmeterpunkt und entschied auf Strafstoß für Bärnbach. Florian Trost trat an und scheiterte am Mooskirchner Keeper Thomas Rieger - es blieb beim 0:0.

Die Führung von USV Draxler Mooskirchen stellte Christoph Fuchs sicher. Nach einem Weitschuss wurde der Ball von einem Bärnbacher Innenverteidiger unhaltbar abgelenkt und senkte sich zum 1:0 ins Kreuzeck. Bärnbach war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

DIe Hausherren konnten den Sack nicht zumachen

Nach dem Seitenwechsel drängten die Gastgeber auf den Ausgleich - Wolfgang Taucher (51.) und Daniel Resch (52.) fanden aber in Riegler ihren Meister. Jetzt wachten die Gäste auf und fanden langsam den Zugriff aufs Spiel. In der 71. Minute lenkte Resch eine scharfe Hereingabe von Irlind Mehmeti ins eigene Tor und verhalt so dem Atus Bärnbach zum Treffer.

In der 81. Minute herrsche Elfmeteralarm im Strafraum der Mooskirchner. Torhüter David Lukas kam etwas zu spät aus dem Tor und tackelte Johannes Hölfont - der Pfiff des Unparteiischen blieb aber aus. Mooskirchen agierte jetzt immer offensiver, das Auswärtsteam verlagerte sich aufs Kontern - und kam noch in der Nachspielzeit zu einer tollem Möglichkeit: Florian Rabitsch kam am Fünfer freistehend zum Abschluss - er traf den Ball aber nicht richtig und so landete sein Schuss zu zentral. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Mooskirchen und ATUS Bärnbach die Punkte teilten.

Mooskirchen ist die Tabellenführung los

Nach 15 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für USV Draxler Mooskirchen 35 Zähler zu Buche. Prunkstück von USV Mooskirchen ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 14 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Mooskirchen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler. Einziger Wermutstropfen: Die Tabellenführung ist weg.

Bärnbach findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Fünf Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat ATUS Bärnbach derzeit auf dem Konto. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird Bärnbach nach unten durchgereicht.

Am kommenden Freitag trifft USV Draxler Mooskirchen auf SU Rebenland, ATUS Bärnbach spielt tags darauf gegen FC Raiffeisen Gratkorn.

Stimmen zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

"Die ersten Minuten waren wir etwas stärker dann hat Bärnbach einen. Elfer verschossen. Leider haben wir nach dem 1:0 vier sehr gute Möglichkeiten vergeben und dann haben wir noch ins eigene Tor geschossen! Bärnbach hat aber auch eine sehr gute kämpferische Leistung gezeigt!"

Bernhard Nikola, Trainer Bärnbach:

"Das war ein intensiv und hart geführtes Spiel mit vielen Zweikämpfen und Torraumszenen. Mooskirchen hat es zu Beginn der zweiten Halbzeit verabsäumt die Führung auszubauen und muss dann am Ende glücklich sein, überhaupt noch den Punkt geholt zu haben. Die Leistung des Schiedsrichters muss auch hervorgehoben werden. Er hat zwar die Partie hart führen lassen, aber niemals die Kontrolle über sie verloren. Ich habe selten eine derart gut Leitung in der Oberliga erlebt."

Oberliga Mitte: USV Draxler Mooskirchen – ATUS Bärnbach, 1:1 (1:0)

70 Eigentor durch Daniel Resch 1:1

30 Christoph Fuchs 1:0

Startformationen:

Mooskirchen: David Lukas - Wolfgang Taucher , MSc, Daniel Resch, Michael Paier, Johannes Kiedl - Richard Gössler, Felix Schmied, Moritz Schmid, Benjamin Pummer - Stefan Hackl (K), Christoph Fuchs

Bärnbach: Thomas Rieger - Johannes Hölfont, Sebastian Pauritsch, Irlind Mehmeti, Philipp Rabitsch - Christoph Nemetz (K), Sebastian Weissenberger, Florian Trost, Florijan Ibrahimi - Aleksandar Mihov, Florian Rabitsch

by René Dretnik

Foto: Atus Bärnbach