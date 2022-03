Punkteteilung: Dzinic rettet dem SV Straß einen Punkt

Details Sonntag, 27. März 2022 10:17

Strass und Pachern trennten sich mit einem 1:1-Unentschieden. SV Pachern erwies sich gegen SV Strass als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Kurios: Schon im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Spielertrainer Elvedin Dzinic ist der absolute Leader beim SV Straß

Straß traf dreimal nur die Stange

Angesichts der vielen Ausfälle beim SV Straß (acht Spieler fehlten) erwarteten sich die rund 100 Besucher im Franz-Heuberger Stadion ein eher zurückhaltendes Heimteam. Die Hausherren versteckten sich aber nicht, versuchten von Beginn an das Kommando zu übernehmen und kamen auch zu einigen hochkarätigen Torchancen - zweimal knallten die Gastgeber den Ball an die Latte. Ein Elfmeter führte aber dazu, dass Pachern mit 1:0 in Führung ging - Lukas Bracun versenkte den Strafstoß eiskalt. (14.). Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten - Elvedin Dzinic glich zum 1:1 aus (29.). Das war auch zugleich der Pausenstand. Im zweiten Durchgang traf Straß wieder nur die Latte - von Pachern war in puncto Torchancen nicht viel zu sehen - so blieb es auch nach weiteren 45 Minuten beim 1:1-Remis.

Pachern bleibt hinten drinnen

Die Heimmannschaft findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. SV Strass verbuchte insgesamt vier Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Strass konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

SV Pachern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz von Pachern derzeit nicht. Zwei Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat SV Pachern derzeit auf dem Konto. Pachern entschied kein einziges der letzten sechs Spiele für sich.

Am nächsten Freitag reist SV Strass zu Tus RB Rein, zeitgleich empfängt SV Pachern FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein.

Stimme zum Spiel:

Sadik Aganovic, sportlicher Leiter Strass:

"Wir mussten acht Ausfälle kompensieren, deshalb haben wir uns zu Beginn schwer getan. Vor dem Spiel hätte ich ein 1:1 mitgenommen, aufgrund der vielen Chancen von uns wäre aber ein Sieg locker drinnen gewesen."

Oberliga Mitte: SV Strass – SV Pachern, 1:1 (1:1)

29 Elvedin Dzinic 1:1

14 Lukas Bracun 0:1

Aufstellungen:

SV Strass: Christoph Kübek (K) - Thomas Preschern, Elvedin Dzinic, Patrick Brückler, Manuel Kargl - Renaud Joel N'Gouan Kouame, DI Josef Tausendschön, Denis Resek, Marijan Mestrovic - Mico Lugonjic, Bekim Demiri

SV Pachern: Marin Romac - Florian Lechner, Michael Wernig, Peter Schmidjell, Philip Fürstaller (K) - Oliver Weitzer, Philipp Kasch, Sebastian Koss, Kevin Masser - Lukas Bracun, Paul Jury

by René Dretnik

Foto: Aganovic