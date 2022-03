Ungefährderter Derbysieg: USV Gabersdorf gewinnt gegen Rebenland

Details Sonntag, 27. März 2022 18:37

Vor 150 Besucherung verbuchte der USV Fliesen Klampfer Gabersdorf einen 3:1-Erfolg gegen SU Rebenland. Als Favorit rein – als Sieger raus. USV Gabersdorf hat alle Erwartungen erfüllt. Die Revanche fürs Hinspiel ist geglückt - damals hatte Rebenland noch mit 2:1 gesiegt.

Dejan Kurbus (rechts) kickte wie seinerzeit in Allerheiligen

Nach 11 Minuten traf Marco Luttenberger per Penalty

Ein schnelles Derby mit vielen Torraumsszenen wurde den Besuchern in Gabersdorf geboten. Bereits in der Anfangsphase wurde Rebenland-Schlussmann Dominik Lukas geprüft - bei einem Schuss von Jure Tertinek stand er aber sicher auf dem Posten. In MInute zehn wurde Dejan Kurbus im Strafraum zu Fall gebracht - Marco Luttenberger verwandelte den daraus resultierenden Penalty und es stand 1:0 für die Heimischen (11.).

Die Gastgeber übernahmen das Kommando, waren jetzt spielbestimmend und immer wieder brandgefährlich in der Gefahrenzone der Auswärtigen anzutreffen. Die beste Möglichkeit in dieser Phase hatte Martin Holler, der das Leder aus fünf Metern Entfernung nicht im Gehäuse unterbringen konnte. Der Ball krachte von der Querlatte zurück ins Feld - kein Tor! Der nächste Stangenschuss passierte in der 37. Minute - ein Flanke von Kurbus landete direkt am Pfosten.

Gabersdorf hatte sehr viele Torchancen

Kurz vor der Halbzeitpause setzte Marco Luttenberger einen Schuss ab - Lukas wehrte kurz ab und Jure Tertinek war am gedankenschnellsten und drückte den Ball vom Elferpunkt ins rechte Eck. Mit dem passablen 2:0 Vorsprung für die Heimelf ging es in die Kabinen.

Auch im zweiten Durchgang wurde den Zusehern ein ähnliches Bild geboten - Gabersdorf war weiterhin am Drücker und Rebenland war aufs Verteidigen verdammt. Immer wieder war es Kurbus, der für Gefahr sorgte - er brachte aber keinen seiner Möglichkeiten im Tor unter (58., 60.). Nachdem auch noch Luttenberger und Holler ihre Chancen ausließen, machten die Gäste völlig entgegen des Spielverlaufs den Anschlusstreffer.

Nach einem Eckball traf Simon Weiland per Kopf zum 2:1. Kurz vor Ultimo war noch Christoph Koinegg zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von USV Fliesen Klampfer Gabersdorf verantwortlich (84.). Mit diesem Treffer war der Fisch endgültig geputzt - Gabersdorf strich die Optimalausbeute gegen Rebenland ein.

Phillip Federer war der "man of the match"

Mit dem souveränen Sieg gegen SU Rebenland festigte Gabersdorf die dritte Tabellenposition. Der Angriff von USV Fliesen Klampfer Gabersdorf wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 40-mal zu. Die Heimmannschaft sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und fünf Niederlagen dazu. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam USV Gabersdorf auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Rebenland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SU Rebenland findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Insbesondere an vorderster Front kommt SU Rebenland nicht zur Entfaltung, sodass nur 17 erzielte Treffer auf das Konto von Rebenland gehen. Nun musste sich Rebenland schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. SU Rebenland entschied kein einziges der letzten sechs Spiele für sich.

Am nächsten Freitag reist Gabersdorf zu SVU Tondach Gleinstätten, zeitgleich empfängt Rebenland USV Draxler Mooskirchen.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Zürngast, Trainer Gabersdorf:

"Das war ein hochverdienter Sieg für uns. Wir hätten vor dem 2:1 bereits 4:0 führen können. Die jungen Spieler waren sehr überzeugend."

Oberliga Mitte: USV Fliesen Klampfer Gabersdorf – SU Rebenland, 3:1 (2:0)

84 Christoph Koinegg 3:1

74 Simon Weiland 2:1

40 Jure Tertinek 2:0

11 Marco Luttenberger 1:0

Startformationen:

Gabersdorf: Christoph Hüttl - Christoph Koinegg (K), Lukas Neubauer, Dejan Kurbus - Jure Tertinek, Martin Holler, Marco Luttenberger, Moritz Wolkinger, Philipp Federer, Markus Schuster, Jan Jammernegg

SU Rebenland: Dominik Lukas - Simon Sternad, Lukas Großschädl, Daniel Freigassner, Michael Muckenauer - Jürgen Knappitsch, Nejc Pecovnik (K), Martin Aldrian, Christian Ranftl - Andraz Fridrih, Ali Jan Noorzai