Auswärtsdebakel: Rebenland holt sich Watsche ab

Mit 1:5 verlor Rebenland am vergangenen Freitag deutlich gegen FC Gratkorn. Gratkorn ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SU Rebenland einen klaren Erfolg. Das Hinspiel konnte die SU Rebenland noch mit 2:1 gewinnen, bei diesem Spiel war die Rieger-Elf meilenweit von einem Sieg entfernt.

Der FC Gratkorn feiert einen Kantersieg

Gratkorn ging in der 8. Minute in Führung - Rebenland glich postwendend aus

Von Beginn an war klar, wer bei dieser Begegnung als Sieger vom Platz gehen würde. Zu groß war die Überlegenheit der Gastgeber. In der achten Minute bejubelte FC Raiffeisen Gratkorn vor 112 Zuschauern einen Treffer – Lukas Zoeschg traf nach einem Eckball per Kopf. In der 13. Minute wurde Rebenlands Andraz Fridrih im Gratkorner Strafraum gefoult - er verwertete den Strafstoß gleich selbst und stellte auf 1:1.

Kurz vor dem Pausenpfiff stellte sich stellte sich Daniel Freigassner in den Fokus - er klärte nach einem Eckball auf der Linie mit der Hand - es gab wiederum Elfmeter, diesmal aber für Gratkorn. Kian Kadkhodaei traf zum 2:1 (45.) und sorgte gleichzeitig für den Pausenstand. Gleich nach dem Wiederanpfiff ging es munter weiter - Shirfan Hussain erhöhte den Vorsprung von FC Raiffeisen Gratkorn nach 48 Minuten auf 3:1.

Adnan Devedzic traf per Fallrückzieher

Die Gäste fanden dann in der 67. Minute noch eine Chance vor, das war es dann aber auch schon gewesen für die SU Rebenland. Nicht so für die Heimmannschaft -Adnan Devedzic erhöhte mit einem sehenswerten Fallrückzieher auf 4:1 (73.). Wenige Minuten vor dem Schlusspfiff stellte Marko Simonovic den Stand von 5:1 für Gratkorn her (86.). Er dribbelte sich durch die Abwehr und schloss seine Einzelaktion mit dem Tor ab. Letztlich feierte FC Raiffeisen Gratkorn gegen SU Rebenland nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der FC Gratkorn belegt mit 48 Punkten bis auf weiteres den siebten Tabellenplatz. Gratkorn verbuchte insgesamt 14 Siege, sechs Remis und 14 Niederlagen. FC Raiffeisen Gratkorn befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Rebenland befindet sich am 17. Spieltag in der zweiten Tabellenhälfte. Insbesondere an vorderster Front kommt SU Rebenland nicht zur Entfaltung, sodass nur 38 erzielte Treffer auf das Konto des Gasts gehen. Rebenland kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Zuletzt war bei SU Rebenland der Wurm drin. In den letzten acht Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Nächsten Freitag (19:00 Uhr) gastiert FC Gratkorn bei SVU Tondach Gleinstätten, Rebenland empfängt zeitgleich ATUS Bärnbach.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Zotter, sportlicher Leiter Gratkorn:

„Das war ein verdienter 5:1 Sieg, der höher hätte ausfallen können. Es war schon in der ersten Halbzeit eine Feldüberlegenheit gegeben. Nach dem Ausschluss und dem schnellen 3:1 war es dann ein klares Spiel und ein klarer für uns!“

Oberliga Mitte: FC Raiffeisen Gratkorn – SU Rebenland, 5:1 (2:1)

86 Marko Simonovic 5:1

73 Adnan Devedzic 4:1

48 Shirfan Hussain 3:1

45 Kian Kadkhodaei 2:1

14 Andraz Fridrih 1:1

8 Lukas Zoeschg 1:0

Startaufstellungen:

FC Gratkorn: Marcel Stumberger - Jonah Burgsteiner, Lukas Zöschg, Mag. Oliver Egger, Adnan Devedzic - Mag. Dr. Kian Kadkhodaei (K), Shirfan Hussain, Florian Madrutner, Simeone Schönet - Mergim Krasniqi, Patrick Mitteregger

SU Rebenland: Dominik Lukas - Simon Sternad, Daniel Freigassner, Michael Muckenauer - Jürgen Knappitsch, Philipp Maschinegg (K), Nejc Pecovnik, Martin Aldrian, Christian Ranftl - Andraz Fridrih, Simon Weiland

