Doppelpack: Koren weist SV Tobelbad früh in die Schranken

Details Samstag, 09. April 2022 08:14

USV Gabersdorf erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen SV Tobelbad. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Gabersdorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Die Revanche ist gelückt: Das Hinspiel wurde ja auf dem grünen Tisch mit 3:0 zugunsten von Tobelbad gewertet.

Minas Koren markierte einen Doppelpack

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Minas Koren aufhorchen (9./12.). Beim ersten Treffer stammte der Assist von Philipp Federer - er spielte das Leder mit der Ferse auf den Stürmer. Beim zweiten Tor zog der Slowene aus gut 35 Metern ab und der Ball senkte sich über Tobebad-Keeper Eldin Hodzic im Netz.

Aber auch die Gäste kamen zu Möglichkeiten - Matumona Fortine tankte sich auf der linken Seite durch und prüfte Christoph Hüttl - der Gabersdorf-Schlussmann bewies aber seine Klasse und wehrte den Ball mit den Fingerspitzen zur Ecke ab. In der 23. Minute schlugen die jungen Wilden in den Reihen der Hausherren zu: Jan Jammernegg setzte sich auf der rechten Seite durch - sein Stanglpass fand mit Moritz Wolkinger einen würdigen Abnehmer - er schob das Leder aus kurzer Distanz zum 3:0 ein (23.).

Marco Luttenbergers Elfmeter wurde vom Tormann gehalten

Im zweiten Durchgang versuchten die Gäste die Partie noch zu drehen, blieben aber vor dem Tor erfolglos. Dominik Matekalo scheiterte an Hüttl (49.) In Minute 55 wurde Dejan Kurbus im Strafraum regelwidrig gelegt - Marco Luttenberger legte sich den Penalty zurecht - Hodzic erriet aber die Ecke und klärte. In der 69. Minute landete eine abgerissene Flanke von Tobias Walter (Gabersdorf) nur an der Querlatte - das war auch gleichzeitig die letzte Tormöglichkeit in der zweiten Spielhälfte.

Der Schiedsrichter beendete das Spiel, nachdem die zweite Hälfte gemessen an den Toren nicht mit dem ersten Spielabschnitt mitgehalten hatte. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das USV Gabersdorf bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.

Der USV Fliesen Gabersdorf mit 32 Punkten den dritten Tabellenplatz. Die Offensive von USV Fliesen Klampfer Gabersdorf in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch SV Räder Nais Tobelbad war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 46-mal schlugen die Angreifer von USV Gabersdorf in dieser Spielzeit zu. Gabersdorf sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 10 summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und fünf Niederlagen dazu.

Knapp vor Ausgang der Spielzeit rutscht SV Tobelbad auf den neunten Tabellenplatz. Sechs Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto.

Der Motor von Tobelbad stottert gegenwärtig – seit sechs Spielen ist man jetzt sieglos. Anders ist die Lage hingegen bei USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, wo man insgesamt 32 Punkte auf dem Konto verbucht und damit den dritten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag tritt USV Gabersdorf bei SV Pachern an, während SV Räder Nais Tobelbad einen Tag später USV Draxler Mooskirchen empfängt.

Stimme zum Spiel:

Marco Luttenberger, Spieler Gabersdorf:

„Wir hätten im ersten Durchgang 5:0 führen müssen. Im zweiten Halbzeit war bei uns die Luft draussen und es war dann leider kein gutes Match mehr.“

Oberliga Mitte: USV Fliesen Klampfer Gabersdorf – SV Räder Nais Tobelbad, 3:0 (3:0)

23 Moritz Wolkinger 3:0

12 Minas Koren 2:0

9 Minas Koren 1:0

Startaufstellungen:

Gabersdorf: Christoph Hüttl - Christoph Koinegg (K), Dejan Kurbus - Jure Tertinek, Martin Holler, Marco Luttenberger, Moritz Wolkinger, Philipp Federer, Markus Schuster, Jan Jammernegg - Minas Koren

Tobelbad: Eldin Hodzic - Ensar Konjic, Daniel Grössing, Mathias Huber (K) - Fortini Matumona, Elijah Michael Primig, Antonio Sladoja, Fabio Röxeis, Florian Marku - Dominik Matekalo, Martin Stoff

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller