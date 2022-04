Knappe Kiste: Tus Rein gewinnt Spitzenspiel gegen FC Großklein

Details Samstag, 09. April 2022 08:30

Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein und Tus RB Rein, die mit 0:1 endete. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Auch das Hinspiel hatte Tus Rein mit 2:1 gewonnen.

Ein Tor reichte zum Sieg

Die erste Möglichkeit in dieser Partie hatten die Hausherren - ein Freistoß von Marcel Muster konnte aber von Rein-Keeper Markus Beer über die Latte gelenkt werden. In der 23. Minute brachte Simon Sundl den Ball im Netz von FC Großklein unter. Dieser Treffer resultierte aus einer Kombination über mehrere Stationen und wurde von den Gästen schön herausgespielt. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte Rein der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

Rein überholt Großklein

Bei Großklein präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (37). Die Heimmannschaft steht mit 25 Punkten auf Platz vier. FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Tus RB Rein befindet sich mit 25 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Am nächsten Freitag reist Großklein zu ASK Mochart Köflach, zeitgleich empfängt Tus Rein SV Gössendorf.

Stimme zum Spiel:

Wolfgang Gassmann:

"Wir haben es verabsäumt in der ersten Halbzeit den Ausgleichstreffer zu machen. In der zweiten Hälfte haben wir zwar viel Spielanteil gehabt, die entscheidende Idee und Ruhe vor dem Tor hat uns gefehlt."

Markus Edler, Trainer Rein:

„Es war ein verdienter Sieg von unserer Mannschaft. Wir waren gut auf den Gegner eingestellt und haben ein schönes Tor gemacht. Wenn wir schlaucher gespielt hätten, hätten wir das Spiel noch früher entscheiden können. Heute sind wir endlich einmal belohnt worden.“

Oberliga Mitte: FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein – Tus RB Rein, 0:1 (0:1)

23 Simon Sundl 0:1

Startformation:

Großklein: Christopher Prasser - Hans Peter Schipfer, Dominik Herzog, Daniel Weber (K), David Tomazic Seruga, Tobias Tertinjek - Matic Golob, Pascal Jaunegg, Marcel Musger, Florijan Jezovita - Dominik Oswald

TUS Rein: Markus Beer, Marko Mack, Marco Valtingoier, Stefan Diensthuber, Michael Kohlbacher (K), Simon Sundl, Valentin Strommer, Lukas Hasler, Daniel Krenn, Michael Stoimaier, Lukas Pichler

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller