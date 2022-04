Auswärtserfolg: Gössendorf lässt in Rein nichts anbrennen

Details Samstag, 16. April 2022 07:52

SV Gössendorf erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen Tus RB Rein. Auf dem Papier ging Gössendorf als Favorit ins Spiel gegen Tus Rein – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Die Gäste hatten das Spiel 90 Minuten unter Kontrolle.

Gössendorf brauchte nur sechs Minuten für den ersten Treffer

Die Begegnung begann mit einem schnellen Tor für die Gäste - ein Rückstand von dem sich die Hausherren nicht mehr erholen konnten. Ein Einwurf gelangte zu David Ruchti und er versenkte die Kugel per Kopf zum 1:0 (7.). Das 2:0 von SV Gössendorf bejubelte Martin Kolb (26.) - er verwertete einen Stanglpass und sorgte für klare Verhältnisse.

In der 44. Minuten hatten dann die Gastgeber eine gute Tormöglichkeit - Kapitän Michael Kohlbacher fand aber in Gössendorf-Goalie Manuel Köhler seinen Meister. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Zwei Tore fielen per Kopf

Mit dem 0:3 - ebenfalls eine Kopfballtor - durch Kilian Wilk in der 74. Spielminute war dann der Fisch entgültig geputzt. Am Ende punktete Gössendorf dreifach bei Tus RB Rein. Tus Rein verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SV Gössendorf seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sieben Spiele ist es her.

Mit diesem Sieg zog Gössendorf an Rein vorbei auf Platz vier. Das Heimteam fiel auf die sechste Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher 14 Siege ein.

Am nächsten Freitag reist Tus RB Rein zu USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, zeitgleich empfängt SV Gössendorf ASK Mochart Köflach.

Stimme zum Spiel:

Zoran Begic, Trainer Gössendorf:

„Es ist für mich beeindruckend, dass dieses Selbstverständnis in unser Spielsystem reingekommen. Wir haben die Qualität im Kader und man merkt jetzt, die Jungs glauben an sich und spielen mit viel Selbstvertrauen.“

Oberliga Mitte: Tus RB Rein – SV Gössendorf, 0:3 (0:2)

74 Kilian Wilk 0:3

26 Martin Kolb 0:2

7 David Ruchti 0:1

Startformationen:

TUS Rein: Erwin Rinner, Marko Mack, Marco Valtingoier, Stefan Diensthuber, Michael Kohlbacher (K), Simon Sundl, Valentin Strommer, Lukas Hasler, Daniel Krenn, Michael Stoimaier, Lukas Pichler

Gössendorf: Manuel Köhler (K) - Felix Nöhrer, Martin Kolb, Kilian Wilk, Martin Pöschl, Lukas Martin Schusteritsch - Ralph Johann Smounig, Fabian Fleck, David Ruchti, Kenan Dzakovac - Michael Pöschl

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller