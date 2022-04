Überraschung: USV Gabersdorf patzt bei Pachern

Details Samstag, 16. April 2022 07:54

Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich USV Gabersdorf Pachern mit 2:0 beugen. Der Underdog brachte den Favoriten überraschend zu Fall. Im Hinspiel hatte Gabersdorf SV Pachern in die Schranken gewiesen und mit 4:1 gesiegt. Doch bei diesem Spiel standen die Zeichen auf keinem guten Stern für die erfolgsverwöhnten Gabersdorfer.

Kevin Masser markierte einen Doppelpack

Nach acht Minuten jubelten die Gäste zu früh - ein Treffer von Christoph Koinegg wurde aberkannt - der vermeintliche Torschütze stand im Abseits. In Minute 14 rettete Christoph Hüttl bei einer Aktion von Atilla Saro. Zehn Minuten später machten es die Hausherren besser - Kevin Masser wurde im Zentrum sträflich alleine gelassen und zog aus 20 Metern ab - der Ball zappelte im Netz. Die Hausherren übernahmen jetzt das Kommando - der knappe Vorsprung hielt bis zum Abpfiff der ersten Halbzeit.

In Minute 57 hätte Marco Luttenberger in die Geschichte eingehen können - sein direkter Eckball wurde aber von einem Pachener Verteidiger noch irgendwie von der Linie gekratzt. Pachern wurde jetzt immer besser und kam durch Lukas Bracun zur nächsten guten Chance - Hüttl stand aber sicher am Posten. In der 68. Minute wurde Felix Wolkinger im Strafraum gelegt und der Unparteiische entschied auf Strafstoß. Marco Luttenberger trat an - Pachern Goalie Marin Romac hielt den Elfmeter.

Marco Luttenberger vergab einen Elfmeter

Jetzt spielten nur mehr die Gastgeber, Gabersdorf war zum Zuschauen verdammt. In der Nachspielzeit besserte Masser seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 91. Minute seinen zweiten Tagestreffer für SV Pachern erzielte. Zum Schluss feierte Pachern einen dreifachen Punktgewinn gegen USV Fliesen Klampfer Gabersdorf. Ein verdienter Sieg für die Hausherren, der ohne die Glanzparaden von Hüttl mit Sicherheit höher ausgefallen wäre.

SV Pachern muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Pachern rangiert weiterhin in der unteren Tabellenhälfte auf Rang 13. SV Pachern bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten.

Der Patzer von USV Gabersdorf zog im Klassement keine Folgen nach sich. 10 Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto.

Am nächsten Freitag reist Pachern zu USV Draxler Mooskirchen, zeitgleich empfängt Gabersdorf Tus RB Rein.

Stimmen zum Spiel:

Thomas Luttenberger, Sportdirektor Gabersdorf:

"Pachern wollte den Sieg einfach mehr. Sie waren bissiger, aggressiver und sind hinten sehr kompakt gestanden.“

Oberliga Mitte: SV Pachern – USV Fliesen Klampfer Gabersdorf, 2:0 (1:0)

91 Kevin Masser 2:0

24 Kevin Masser 1:0

Startformationen:

SV Pachern: Marin Romac - Michael Wernig, Oskar Gessner - Oliver Weitzer (K), Manuel Schaffer, Sebastian Koss, Martin Ulmer, Kevin Masser - Lukas Bracun, Robert Kulas, Atilla Okan Saro

Gabersdorf: Christoph Hüttl - Christoph Koinegg (K), Lukas Neubauer, Dejan Kurbus - Jure Tertinek, Martin Holler, Marco Luttenberger, Moritz Wolkinger, Markus Schuster, Jan Jammernegg - Minas Koren

by René Dretnik

Foto: Harald Dostal