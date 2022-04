Last-Minute-Sieg: Traumtor von Jamakovic lässt Strass jubeln!

Details Samstag, 16. April 2022 08:30

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Strass mit 1:0 gegen SV Frohnleiten gewann. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Amar Jamakovic (im Duell mit Patrick Wolf) schoss sein Tor des Jahres

Beide Teams waren auf Augenhöhe

Eine spannendes Duell auf Augenhöhe sahen die 100 Besucher im Franz-Feldgrill Stadion in Frohnleiten. In der Anfangsphase vereitelte Strass-Torhüter Christoph Kübek eine Großchance von Michael Raimann (5.). Ein Freistoß von Denis Resek (Strass) ging nur an die Stange - das war es auch schon mit den Highlights im ersten Durchgang gewesen.

Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Im zweiten Spielabschnitt plätscherte die Partie so dahin, keines der Teams konnte bis kurz vor Schluss zum Torerfolg gelangen. Zum Mann des Spiels avancierte Amar Jamakovic, der für SV Strass in der Schlussphase den Führungstreffer markierte (86.). Nach einem Ausschuss des Frohnleiter Torhüters Wolfgang Stadler übernahm er den Ball an der Mittelauflage volley und versenkte in im Gehäuse. Dieser Treffer war mit Sicherheit unter die Kategorie "Tor des Jahres" einzuordnen.

Amar Jamakovic traf von der Mittellinie volley ins Tor

Am Ende freute sich Strass über den dreifachen Punktgewinn gegen Frohnleiten.

Der SV Frohnleiten MM Karton nimmt eine Position im unteren Tabellenmittelfeld ein. Sechs Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. SV Frohnleiten musste ohne einen einzigen Dreier in den letzten vier Spielen eine Talfahrt im Tableau hinnehmen und rangiert an achter Stelle

Auch der SV Strass befindet sich am 18. Spieltag in der zweiten Tabellenhälfte. Im Angriff weist der Gast deutliche Schwächen auf, was die nur 48 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Fünf Siege, sieben Remis und sechs Niederlagen hat Strass derzeit auf dem Konto. SV Strass erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien acht Zähler.

Am kommenden Freitag trifft Frohnleiten auf SU Rebenland, Strass spielt tags darauf gegen FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein.

Stimme zum Spiel:

Sadik Aganovic, sportlicher Leiter Strass:

"Das war ein wichtiger Sieg für uns. Das war eines der schönsten Tore , das ich je gesehen habe. Heute hat man gemerkt, welche Bereicherung Amar Jamakovic für unserere Mannschaft, wenn er zu 100 % fit ist."

Oberliga Mitte: SV Frohnleiten MM Karton – SV Strass, 0:1 (0:0)

86 Amar Jamakovic 0:1

Startformationen:

Frohnleiten: Wolfgang Stadler - Manuel Pöschl, Philipp Puregger, Fabian Egger (K), Lukas Derler - Matthias Harrer, Bono Vucic, Noah Friedl - Gideon Binfor, Marc Wagner, Michael Raimann

SV Strass: Christoph Kübek (K) - Thomas Preschern, Mario Schittegg, Patrick Brückler - Renaud Joel N'Gouan Kouame, DI Josef Tausendschön, Amar Jamakovic, Mathias Pratter, Denis Resek, Marijan Mestrovic, Angel Manuel Cano Arias

by René Dretnik

Foto: SV Strass/Aganovic