Sieglos-Serie beendet: Rebenland gewinnt gegen Bärnbach mit 1:0

Details Samstag, 16. April 2022 09:30

Zwei Mannschaften auf Augenhöhe duellierten sich bei der Begegnung zwischen der SU Rebenland und dem ATUS Bärnbach. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Die Heimmannschaft setzte sich am Ende mit 1:0 durch und freute sich über den ersten Sieg im Frühjahr.

Der Treffer fiel erst in Minute 82

Nach unspektakulären 45 Minuten ging es nach dem Halbzeitpfiff torlos in die Kabinen. In der zweiten Hälfte wendete sich das Blatt - Rebenland produzierte eine Vielzahl an Möglichkeiten, Sebastian Kropf, Andraz Fridrih und Martin Aldrian ließen ihre Sitzer aber aus. In der 82. MInute brach Kropf für Rebenland den Bann und markierte die Führung.

Nach einem Angriff über die linke Seite bediente Philipp Maschinegg seinen Kollegen Alldrian - der stangelte auf Kropf und der Mittelfeldspieler versenkte das Runde im Eckigen. Mit diesem Treffer beendete er der die Unserie der Heimischen, die heuer im Frühjahr bis dato noch ohne Sieg waren. Schließlich strich SU Rebenland die Optimalausbeute gegen Bärnbach ein.

Rebenland ließ in der zweiten Hälfte einige Sitzer aus

Rebenland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Endphase des Fußballjahres rangierte die Heimmannschaft im unteren Mittelfeld. Im Angriff weist SU Rebenland deutliche Schwächen auf, was die nur 40 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Rebenland bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und zehn Pleiten. Nach acht sieglosen Spielen ist SU Rebenland wieder in der Erfolgsspur.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von ATUS Bärnbach unteres Mittelfeld. Sechs Siege, vier Remis und acht Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto. Nur einmal ging Bärnbach in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Freitag trifft Rebenland auf SV Frohnleiten MM Karton, ATUS Bärnbach spielt tags darauf gegen SVU Tondach Gleinstätten.

Stimme zum Spiel:

Patrick Rieger, Trainer Rebenland:

"Wir haben heute den Sieg mit unbedingtem Willen erzwungen nie einen Zweifel aufkommen lassen, dass wir nicht als Sieger vom Platz gehen. Natürlich hat uns die Gelb-Rote Karte in die Karten gespielt, dennoch waren die drei Punkte verdient. Denn Bärnbach war nur aus Standards gefährlich und aus dem Spiel heraus nicht."

Oberliga Mitte: SU Rebenland – ATUS Bärnbach, 1:0 (0:0)

82 Sebastian Kropf 1:0

Startformationen:

SU Rebenland: Dominik Lukas - Simon Sternad, Michael Muckenauer - Jürgen Knappitsch, Philipp Maschinegg (K), Nejc Pecovnik, Sebastian Kropf, Martin Aldrian, Christian Ranftl - Andraz Fridrih, Simon Weiland

Bärnbach: Thomas Rieger - Johannes Hölfont, Sebastian Pauritsch, Irlind Mehmeti, Philipp Rabitsch - Christoph Nemetz (K), Sebastian Weissenberger, Florian Trost, Florijan Ibrahimi - Florian Rabitsch, Patrick Hausegger

by René Dretnik

Foto: Harald Dostal