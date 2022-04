Heimdreier: SV Gleinstätten schlägt in letzter Minute zu

Details Samstag, 16. April 2022 10:01

In einer brandheissen Partie, mit zwei Ausschlüssen bei den Gästen, machte lediglich ein Tor den Unterschied aus. Aufgrund der Ergebnisse in den vergangenen Runden war er FC Gratkorn mit breiter Brust zum Duell mit dem SV Tondach Gleinstätten angetreten – der Spielverlauf ließ bei Gratkorn jedoch Ernüchterung zurück. Die Heimmannschaft setzte sich am Ende .

Der SV Tondach Gleinstätten feierte den ersten Dreier im Frühjahr

Ein Elfmeter brachte den Sieg

Trotz einiger tollen Möglichkeiten der Heimischen (Adrijan Sac, 14. und Mark Hegedüs,19.) und einem wegen Stürmerfouls aberkannten Treffer der Auswärtself ging es nach dem Halbzeitpfiff torlos in die Kabinen.

Im zweiten Durchgang zählte ein Treffer von Elias Veit wegen Abseits nicht - die Partie wurde danach immer heisser. Adnan Devedzic wurde in der 61. Minute mit der Ampelkarte vom Platz gestellt - Gratkorn musste also die letzten 30 Minuten mit einem Mann weniger auskommen. Der SVU Tondach Gleinstätten übte jetzt mit der numerischen Überlegenheit viel Druck aus, brachte den Ball aber nicht im gegnerischen Tor unter.

Der Schiedsrichter stand mehrmals im Fokus

In der 89. Minute kam es dann zur Entscheidung - nach einer strittigen Szene im Strafraum der Gratkorner schritt der Assistent ein und informierte seinen Chef über ein Handspiel. Den daraus resultierenden Elfmeter verwertete Hegedüs und brach somit den Bann der Gleinstättner. Zu allem Überfluss der Gratkorner sah Amin Bajric in der 93. Minute die rote Karte wegen einer Tätlichkeit - bei dieser Aktion waren dem 20jährigen die Nerven durchgegangen. Am Schluss gewann der SV Gleinstätten gegen Gratkorn und freute sich über den ersten Sieg im Frühjahr.

Zwei Spieler von Gratkorn sahen die rote Karte

Trotz des Sieges steht das Heimteam mit acht Punkten noch immer auf einem Abstiegsplatz. Mit nur 18 Treffern stellt SVU Tondach Gleinstätten den harmlosesten Angriff der Oberliga Mitte. SV Gleinstätten bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und 14 Pleiten. Nach fünf sieglosen Spielen ist Gleinstätten wieder in der Erfolgsspur.

Nach 18 Runden steht der FC Raiffeisen Gratkorn mit 24 Punkten auf Platz sieben. Der Gast verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und acht Niederlagen.

Am kommenden Samstag trifft SVU Tondach Gleinstätten auf ATUS Bärnbach, FC Gratkorn spielt tags zuvor gegen SV Räder Nais Tobelbad.

Stimmen zum Spiel:

Andreas Kohlberger, sportlicher Leiter Gleinstätten:

"Wir haben in 90 Minuten keine zwingende Torchance zugelassen und sind sehr stabil gestanden. Der Torhüter der Gegner hat uns einige Chancen zunichte gemacht. Wir haben uns für die harte Arbeit der letzten Wochen endlich belohnt. Wir starten jetzt eine Serie und werden alles daran setzen die Klasse zu halten."

Christoph Zotter, sportlicher Leiter Gratkorn:

"Das Spiel war ausgeglichen, beide Mannschaften hatten gute Möglichkeiten. Gleinstätten ist eine sehr gute Mannschaft. Trotzdem wäre unterm Strich ein Unentschieden verdient gewesen. Leider haben die Schiedsrichter das Spiel entschieden."

Oberliga Mitte: SVU Tondach Gleinstätten – FC Raiffeisen Gratkorn, 1:0 (0:0)

89 Mark Hegedues 1:0

Startformationen:

Gleinstätten: Lukas Schmelzer-Schelch - Adrijan Sac, Leon Koller, Julian Lamprecht (K) - Luca Cuscito, BA Paul Krizanac , BA, Konstantin Kamnig, Peter Puster, Sebastian Zier - Rok Koren, Mark Hegedüs

FC Gratkorn: Marcel Stumberger - Jonah Burgsteiner, Lukas Zöschg, Mag. Oliver Egger, Adnan Devedzic - Mag. Dr. Kian Kadkhodaei (K), Shirfan Hussain, Florian Madrutner, Simeone Schönet - Mergim Krasniqi, Patrick Mitteregger

by René Dretnik

Foto: SV Tondach Gleinstätten