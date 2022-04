Auf Aufstiegskurs: Köflach siegt im Spitzenspiel

Details Samstag, 23. April 2022 08:37

Drei Punkte gingen am Freitag aufs Konto von ASK Köflach. Der Spitzenreiter setzte sich mit einem 3:1 gegen Gössendorf durch. Köflach erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Tabellenvierten einen Dreier. Auch das Hinspiel hatten die Gäste zu Hause mit 4:0 für sich entschieden.

Michael Wallner markierte einen Doppelpack

Viele Fouls - wenig Fussball

Ein von vielen Fouls und mit wenig spielerischen Akzenten geprägtes Spiel sahen die 120 Besucher in der Diggers & More Arena Gössendorf. Die Gäste aus Köflach waren von Beginn an hellwach. Nach einem Freistoß ließ Gössendorf-Goalie Manuel Köhler den Ball abprallen und Michael Wallner staubte in der 2. Minute zur 1:0 Führung für die Gäste ab.

In Minute 29 war es wiederum Wallner, der nach einer Flanke von Moritz Holzerbauer den Ball per Kopf im Kreuzeck versenkte und auf 2:0 stellte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten.

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn pfiff der Unparteiische einen Elfmeter für die Heimmannschaft - Kenan Dzakovac verwertete und verkürzte auf 1:2 (47.). Die Gäste wollten sich aber mit diesem knappen Vorsprung nicht zufrieden geben. In Minute 69 schraubte sich Benjamin Klug, nach einem Eckball von Nikica Filipovic hoch und erhöhte auf 3:1.

Felix Nöhrer sah Gelb-Rot

Ab der 77. Minute mussten die Gastgeber mit einem Mann weniger auskommen - Felix Nöhrer wurde mit der Ampelkarte vom Platz gestellt. Das Ergebnis blieb aber dennoch bis zum Schluss unverändert - nach der Beendigung des Spiels durch den Referee feierte ASK Mochart Köflach einen dreifachen Punktgewinn gegen SV Gössendorf.

Kurz vor Saisonende besetzt Gössendorf mit 27 Punkten den vierten Tabellenplatz. Sieben Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen haben die Gastgeber derzeit auf dem Konto. SV Gössendorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Köflach ist seit sieben Spielen ungeschlagen

Nach 38 Spieltagen und nur sechs Niederlagen stehen für ASK Köflach 48 Zähler zu Buche. Der Defensivverbund von Köflach steht nahezu felsenfest. Erst 20-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Sieben Spiele ist es her, dass ASK Mochart Köflach zuletzt eine Niederlage kassierte.

Als Nächstes steht für Gössendorf eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:00 Uhr) geht es gegen SV Strass. ASK Köflach empfängt parallel USV Fliesen Klampfer Gabersdorf.

Stimme zum Spiel:

Goran Milinkovic, Trainer Köflach:

„Herzliche Gratulation und großes Lob an meine Mannschaft. Sie haben eine tolle kämpferische Leistung abgeliefert.“

Oberliga Mitte: SV Gössendorf – ASK Mochart Köflach, 1:3 (0:2)

69 Benjamin Klug 1:3

47 Kenan Dzakovac 1:2

25 Michael Wallner 0:2

2 Michael Wallner 0:1

Startformationen:

Gössendorf: Manuel Köhler (K) - Felix Nöhrer, Martin Kolb, Kilian Wilk, Safet Tadzic, Martin Pöschl, Dominik Degen, Lukas Martin Schusteritsch - David Ruchti, Kenan Dzakovac - Michael Pöschl

ASK Köflach: Ivan Benko - Benjamin Klug, Nemanja Boljanovic - Manuel Sidar, Moritz Holzerbauer, Niko Maric, Marko Stojadinovic, Manuel Ruprechter - Lukas Sidar, Michael Wallner (K), Nikica Filipovic

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller