Unentschieden im Kellerduell: Das Abstiegsgespenst sitzt Gleinstätten weiter im Nacken

Details Samstag, 30. April 2022 09:44

Das Sechspunktespiel zwischen dem SVU Tondach Gleinstätten und der SU Rebenland endete 1:1 Unentschieden. Der Punktgewinn hilft den Hausherren nicht wirklich weiter, sie können mit hoher Wahrscheinlichkeit schon für die Unterliga planen. Bei den Gästen hat sich die Situation ein wenig entspannt - Rebenland ist nun schon seit drei Runden unbesiegt.

Am Ende teilten sich die beiden Kontrahenten die Punkte

300 Zuseher sorgte für eine hervorragende Stimmung

Die rund 300 Besucher sahen ein spannendes und von vielen Torchancen geprägtes Kellerderby, bei dem die Heimischen in puncto Möglichkeiten einen Überhang hatten. Die Gastgeber starteten mit viel Schwung und Elan, in den ersten zehn Minuten musste Rebenland-Goalie Dominik Lukas bereits zweimal vor Mark Hegedüs klären.

In der 17. Minute lief Andraz Fridrih nach einem Chipball aus dem Mittelfeld allen davon und markierte das 1:0 der Gäste. SVU Tondach Gleinstätten war gewillt auszugleichen, bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Nach dem Wiederanpfiff war es Peter Puster, der in der 50. Minute das Spielgerät mit einem flachen Schuss ins lange Eck im Gehäuse von SU Rebenland unterbrachte.

Schiedsrichter Michael Steindl konnte die Partie verletzungsbedingt nicht zu Ende pfeifen

In der 66. Minute musste die Begegnung für zehn Minuten unterbrochen werden - Schiedsrichter Michael Steindl zog sich eine Oberschenkelzerrung zu und konnte die Partie nicht mehr zu Ende leiten. Für den Rest der Spielzeit wurde sein Assistent Julian Schnur zum Chef befördert, er pfiff die Partie zu Ende. Aber auch sonst tat sich noch einiges am Feld - vorallem in den Schlussminuten:

In der 89. Minute gelangte eine Flanke in den Strafraum von Gleinstätten - Simon Weiland hätte den Ball nur über die Linie drücken müssen - er verstolperte aber und so blieb es beim 1:1. Im Gegenzug wurde es dann für Rebenland noch einmal brenzlig - nach einem Stanglpass versuchte Luka Cuscito das Runde im Eckigen zu versenken - der Torhüter war schon geschlagen, jedoch war da noch ein Fuss im Weg - der Ball wurde von einem Feldspieler auf der Linie gerettet.

So kam am Ende ein Teilerfolg für beide Mannschaften zu Stande. SV Gleinstätten und Rebenland spielten unentschieden

Gleinstätten kann wohl schon für die Unterliga planen

Gleinstätten muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Trendkurve der Heimmannschaft geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 14, mittlerweile hat man Platz zehn der Rückrundentabelle inne. Trotzdem steht die Elf von Michael Herrmann mit lediglich neun Zählern aus 20 Partien SVU Tondach Gleinstätten auf, fast schon sicherem Abstiegsplatz. Mit nur 19 Treffern stellt SV Gleinstätten den harmlosesten Angriff der Oberliga Mitte. Zwei Siege, drei Remis und 15 Niederlagen hat Gleinstätten derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang SVU Tondach Gleinstätten auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Für Rebenland hat sich die Lage etwas entspannt

SU Rebenland nimmt mit 20 Punkten den zwölften Tabellenplatz ein. Insbesondere an vorderster Front kommt SU Rebenland nicht zur Entfaltung, sodass nur 23 erzielte Treffer auf das Konto von Rebenland gehen. Rebenland verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei SU Rebenland etwas bescheiden daher. Lediglich fünf Punkte ergatterte Rebenland - aber die Truppe von Trainer Patrick Rieger ist immerhin seit drei Runden unbesiegt.

Vor heimischem Publikum trifft SV Gleinstätten am nächsten Freitag auf SV Frohnleiten MM Karton, während SU Rebenland am selben Tag SV Räder Nais Tobelbad in Empfang nimmt.

Stimme zum Spiel:

Andreas Kohlberger, sportlicher Leiter Gleinstätten:

"Wir nutzen unsere Torchance nicht. Wir sind vor dem Tor zu harmlos."

Patrick Rieger, Trainer Rebenland:

"WIr sind jetzt seit drei Spielen unbesiegt. Wir gehen jetzt mit dieser Energie und Power ins nächste Spiel, das ist für den Abstiegskampf entscheidend."

Oberliga Mitte: SVU Tondach Gleinstätten – SU Rebenland, 1:1 (0:1)

50 Peter Puster 1:1

17 Andraz Fridrih 0:1

Startaufstellungen:

Gleinstätten: Lukas Schmelzer-Schelch - Adrijan Sac, Leon Koller, Michel Micossi, Julian Lamprecht (K) - Luca Cuscito, BA Paul Krizanac , BA, Konstantin Kamnig, Peter Puster - Rok Koren, Mark Hegedüs

SU Rebenland: Dominik Lukas - Simon Sternad, Daniel Freigassner, Michael Muckenauer - Jürgen Knappitsch, Philipp Maschinegg (K), Nejc Pecovnik, Martin Aldrian, Christian Ranftl - Andraz Fridrih, Ali Jan Noorzai

by ReD

Fotos: SV Tondach Gleinstätten