Auswärtserfolg bei Mooskirchen: Der ASK Köflach triumphiert im Gipfeltreffen

Vor 1000 Fans feiert errang der ASK Köflach einen 2:1-Sieg über USV Mooskirchen. Der Tabellenführer Köflach setzt sich somit weiter vom ersten Verfolger Mooskirchen ab und erhöht mit diesen drei Auswärtspunkten die Titelchancen und steht nun mit einem Bein in der Landesliga.

Der Derbysieg wurde beim ASK Köflach frenetisch gefeiert

1000 Besucher waren beim Derby

Die Anfangsphase dieses Spitzenspiels war geprägt von viel Dynamik, beinharten aber fairen Zweikämpfen und viel Nervosität auf beiden Seiten. Die erste Hälfte neigte sich bereits dem Ende zu, als Michael Wallner vor 1.000 Zuschauern zum 1:0 für ASK Mochart Köflach erfolgreich war. Mit dem knappen Vorsprung im Rücken fanden die Gäste jetzt langsam ins Spiel, der Zwischenstand blieb aber bis zum Pausenpfiff unverändert.

Auch in der zweite Hälfte hatte die Begegnung viel Derbycharakter. In der 54. Minute brachte Niko Maric den Ball im Netz von USV Hoome Mooskirchen unter. Das 1:2 der Heimmannschaft bejubelte Daniel Resch (76.), der gefährlichste Kopfballspieler der Liga versenkte einen Kopfball genau in der Kreuzecke. Bis zum Schluss änderte sich am Ergebnis nichts mehr, obwohl die Gäste durch Lukas Sidar noch einen Stangenschuss verzeichneten.

Manuel Sidar traf einmal nur die Stange

Köflach steht mit einem Bein in der Landesliga

Am Ende schlug der ASK Köflach den USV Mooskirchen und lacht weiter von der Tabellenspitze. Die gute Bilanz von Mooskirchen hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte USV Hoome Mooskirchen bisher 16 Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Nur dreimal gaben sich die Gäste bisher geschlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte ASK Mochart Köflach seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt neun Spiele ist es her.

In der Tabelle liegt USV Mooskirchen nach der Pleite weiter auf dem zweiten Rang. Nach ASK Köflach stellt Mooskirchen mit 53 Toren die zweitbeste Offensive der Liga. Am nächsten Freitag reist USV Hoome Mooskirchen zu SV Strass, zeitgleich empfängt Köflach FC Raiffeisen Gratkorn.

Stimmen zum Spiel:

Walter Eccer, Trainer Mooskirchen:

„Das war eine hart umkämpfte Partie. Beide hätten das Derby gewinnen können. Wir haben leider einen Sitzer ausgelassen. Ich bin stolz auf die bisher gespielte Saison."

Goran Milicevic, Trainer Köflach:

„Das war der nächste Schritt in die richtige Richtung. Wir müssen weiterhin auf dem Weg bleiben, den wir schon vor drei Jahren begonnen haben. Es sind noch fünf harte Spiele, wir schauen nur von Spiel zu Spiel. Die Krönung unserer Leistungen wäre dann mit dem Meistertitel honoriert.“

Oberliga Mitte: USV Hoome Mooskirchen – ASK Mochart Köflach, 1:2 (0:1)

76 Daniel Resch 1:2

54 Niko Maric 0:2

42 Michael Wallner 0:1

Startaufstellungen:

Mooskirchen: David Lukas - Wolfgang Taucher , MSc, Daniel Resch, Michael Paier - Raphael Rothschedl, Richard Gössler, Felix Schmied, Moritz Schmid - Stefan Hackl (K), Christoph Fuchs, Benjamin Pummer

ASK Köflach: Ivan Benko - Benjamin Klug, Josip Stignjedec, Nemanja Boljanovic - Moritz Holzerbauer, Niko Maric, Marko Stojadinovic, Manuel Ruprechter - Lukas Sidar, Michael Wallner (K), Nikica Filipovic

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller und ASK Köflach/Facebook