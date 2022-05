Lauf hält an: SU Rebenland feiert einen souveränen Dreier gegen SV Tobelbad

Details Samstag, 07. Mai 2022 10:09

SV Räder Nais Tobelbad steckte gegen SU Rebenland eine deutliche 0:3-Niederlage ein. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Rebenland wusste zu überraschen. Im Hinspiel war das Heimteam mit 0:4 krachend untergegangen.

Coach Patrick Rieger marschiert mit seiner SU Rebenland weiter in RIchtung Tabellenmitte

Andraz Fridrih sorgte für einen Doppelpack

Obwohl die Hausherren den Heimvorteil voll auszunutzen wussten und spielerisch die klar bessere Mannschaft war, endete die erste Halbzeit ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel (48.) traf Andraz Fridrih per Elfmeter zur 1:0 Führung für sein Team. Rebenland vegab jetzt eine Vielzahl an Chancen und hielt die Partie bis zum Schluss spannend, denn auch die Gäste waren das eine oder andere mal vor dem gegnerischen Tor.

In der 86. Minute erlöste Fridrih mit seinem zweiten Tagestreffer die Heimmannschaft und stellte mit einem Schuss ins lange Eck auf 2:0. SU Rebenland baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Sebastian Kropf in der 93. Minute traf. Letzten Endes holte Rebenland gegen Tobelbad drei Zähler.

Rebenland holte aus den letzten fünf Spielen acht Punkte

SU Rebenland muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Rebenland hat 23 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang zwölf. SU Rebenland bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, fünf Unentschieden und zehn Pleiten. Zuletzt lief es erfreulich für Rebenland, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Trotz der Schlappe behält SV Räder Nais Tobelbad den zehnten Tabellenplatz bei. Der Gast verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. Für SV Tobelbad sprangen in den letzten fünf Spielen nur drei Punkte heraus.

SU Rebenland tritt am Freitag, den 13.05.2022, um 19:00 Uhr, bei SV Pachern an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Tobelbad SVU Tondach Gleinstätten.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Rieger, Trainer Rebenland:

„Das war ein wichtiger und hochverdienter Dreier.“

Oberliga Mitte: SU Rebenland – SV Räder Nais Tobelbad, 3:0 (0:0)

93 Sebastian Kropf 3:0

86 Andraz Fridrih 2:0

48 Andraz Fridrih 1:0

Startformation:

SU Rebenland: Dominik Lukas - Simon Sternad, Daniel Freigassner, Raphael Hassmann - Jürgen Knappitsch, Nejc Pecovnik (K), Martin Aldrian, Christian Ranftl - Andraz Fridrih, Rudolf Martin Kraner, Ali Jan Noorzai

Tobelbad: Stefan Lenhart - Ensar Konjic (K), Daniel Grössing, Ermin Omerasevic - Thomas Strein, Elijah Michael Primig, Antonio Sladoja, Fabio Röxeis, Adis Agic - Dominik Matekalo, Florian Marku

by ReD

Foto: SU Rebenland Facebook