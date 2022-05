Sieg in Mooskirchen: FC Großklein stoppt Talfahrt

Details Samstag, 21. Mai 2022 09:21

USV Hoome Mooskirchen und FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein boten den 100 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Hängende Köpfe bei den Platzherren von USV Mooskirchen, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen und sich jetzt wohl auch vom Titeltraum verabschieden können.

Der FC Großklein sorgt mit dem Auswärtssieg für die Überraschung der Runde

Mooskirchen traf beim Stand von 2:3 nur die Querlatte

Eine spannende und bis zum Schluss hinreissende Partie wurde den Besuchern vom Beginn an geboten. Für das erste Tor von Mooskirchen war Benjamin Pummer verantwortlich, der in der 30. Minute das 1:0 besorgte. Das Heimteam bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Marcel Musger für den Ausgleich sorgte (33.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

In Minute 60 ging Großklein durch den zweiten Treffer von Musger in Führung - als Assistgeber fungierte Matic Golob.. Pascal Jaunegg beförderte das Leder nach einem Freistoße zum 3:1 des Gasts über die Linie (76.). Das Spiel war aber noch nicht zu Ende - Daniel Resch traf zum 2:3 zugunsten von USV Hoome Mooskirchen (79.). In der letzten Minute hatten die Auswärtigen Glück - ein Schuss der Heimelf landete nur an der Querlatte. Am Schluss gewann FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein gegen USV Mooskirchen.

Marcel Musger (hier im Duell mit Köflachs Nikica Filipovic) traf doppelt

Großklein holt den ersten Sieg seit sieben Runden

Das Konto von Mooskirchen zählt mittlerweile 50 Punkte. Damit steht USV Hoome Mooskirchen kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. USV Mooskirchen verbuchte insgesamt 16 Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen. Mooskirchen bleibt das Pech treu, was die dritte Pleite in Serie nachhaltig unter Beweis stellt.

Bei FC Großklein präsentierte sich die Abwehr angesichts 43 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Großklein im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Acht Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen hat FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein derzeit auf dem Konto. Nach sieben sieglosen Spielen ist FC Großklein wieder in der Erfolgsspur.

USV Hoome Mooskirchen stellt sich am Freitag (19:00 Uhr) bei SV Gössendorf vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Großklein FC Raiffeisen Gratkorn.

Stimme zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

"Wir hatten viel mehr Spielanteile. Die Großkleiner haben sehr gute Konter gespielt. Wir hatten die besseren und die größere Anzahl an Torchancen haben aber leider nicht gewonnen."

Michael Sammer, Co-Trainer Großklein:

"Nach den schwierigen Wochen ist es besonders erfreulich, dass wir gegen den Zweitplatzierung so eine disziplinierte Mannschaftsleistung geboten haben. Die Mannschaft hat Moral und Charakter bewiesen, es kann jetzt nur mehr bergauf gehen."

Oberliga Mitte: USV Hoome Mooskirchen – FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein, 2:3 (1:1)

79 Daniel Resch 2:3

76 Pascal Jaunegg 1:3

60 Marcel Musger 1:2

33 Marcel Musger 1:1

30 Benjamin Pummer 1:0

Startformationen:

Mooskirchen: Daniel Wagner - Wolfgang Taucher , MSc, Daniel Resch, Franz Hoffman, Michael Paier - Raphael Rothschedl, Felix Schmied, Moritz Schmid - Stefan Hackl (K), Christoph Fuchs, Benjamin Pummer

Großklein: Christopher Prasser - Hans Peter Schipfer, Dominik Herzog, Daniel Weber (K), Lukas Kleier - Matic Golob, Pascal Jaunegg, Marcel Musger, Florijan Jezovita - Michael Schauer, Dominik Oswald

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller