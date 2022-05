Überraschung der Runde: Rebenland stellt dem Meister Köflach ein Bein

Details Samstag, 28. Mai 2022 09:58

Die Beobachter staunten nicht schlecht: Der Meister ASK Köflach musste die ersten Niederlage im Frühjahr einstecken. Und das ausgerechnet gegen die SU Rebenland, die sich ja mitten im Kampf um den unbeliebten Relegationssplatz befindet. Die Elf von Patrick Rieger stellte dem Favoriten ein Bein und schlug ASK Mochart Köflach mit 2:1.

Die SU Rebenland holt einen wichtigen Dreier im Kampf gegen die Relegation

Köflach lag zur Pause noch mit 1:0 in Front

Moritz Holzerbauer brachte den Tabellenführer in der 16. Spielminute in Führung. Nach einer wunderschönen Ballereroberung im Mittelfeld der Köflacher erreichte ihn ein tiefer Pass, den er mit dem 1:0 abschloss. Nahezu im Gegenzug traf Adras Frdrih nur die Stange - es blieb also beim 1:0 für die Heimischen - der Referee schickte beide Teams mit der knappen Führung für ASK Mochart Köflach in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel nahmen die Gäste das Heft in die Hand und wurden immer stärker. Dennoch hätten die Gastgeber den Sack in der 60. Minute zumachen können: Bei einem Weitschuss von Lukas Sidar streckte sich der Rebenland-Goalie Dominik Lukas und verhinderte so den weiteren Rückstand.

Rebenland drehte die Partie in den Schlussminuten

Für ASK Köflach nahm das Match in der Schlussphase die bittere Wende: Andraz Fridrih drehte den Spielstand mit einem Doppelpack (75./76.) und sicherte Rebenland einen Last-Minute-Sieg. Für die Vorlage war bei beiden Treffern Kapitän Nejc Pecovnik verantwortlich. Letzten Endes holte SU Rebenland gegen Köflach drei Zähler.

Nach 24 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für ASK Mochart Köflach 60 Zähler zu Buche - der Meistertitel wurde ja bekanntlicherweise bereits fixiert - für Köflach gehts daher in den verbleibenden Runden nur mehr ums Prestige.

In der Schlussphase der Saison befindet sich der Gast in der Tabelle über dem ominösen Strich und entfernt sich immer weiter vom ungeliebten Relegationsplatz. SU Rebenland bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, fünf Unentschieden und elf Pleiten. Rebenland erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Am nächsten Samstag reist ASK Köflach zu SVU Tondach Gleinstätten und will sich hier für die Niederlage im Herbst revanchieren. Zeitgleich empfängt SU Rebenland SV Strass - ein spannendes Derby wird garantiert.

Statement:

Patrick Rieger, Trainer Rebenland:

"Wir haben den Auswärtsfluch endlich besiegt. Unser Fokus ist mit Vollgas auf das letzte Heimspiel Saison gegen den SV Straß gerichtet, dort werden wir uns bestmöglich verkaufen und den Dreier holen!"

Oberliga Mitte: ASK Mochart Köflach – SU Rebenland, 1:2 (1:0)

76 Andraz Fridrih 1:2

75 Andraz Fridrih 1:1

16 Moritz Holzerbauer 1:0

Startaufstellungen:

ASK Köflach: Ivan Benko - Bozo Kosorcic, Christoph Laschat, Josip Stignjedec - Manuel Sidar, Moritz Holzerbauer, Jonas Herler, Marko Stojadinovic, Manuel Ruprechter - Lukas Sidar, Michael Wallner (K)

SU Rebenland: Dominik Lukas - Simon Sternad, Daniel Freigassner, Raphael Hassmann - Jürgen Knappitsch, Nejc Pecovnik (K), Sebastian Kropf, Martin Aldrian - Andraz Fridrih, Simon Weiland, Ali Jan Noorzai

by René Dretnik

Foto: SU Rebenland/Facebook