Partie gedreht: Frohnleiten schickt Pachern in die Relegation

Details Samstag, 04. Juni 2022 15:08

Mit 1:2 verlor Pachern am vergangenen Freitag zu Hause gegen SV Frohnleiten. Frohnleiten wurde der Favoritenrolle somit gerecht. Eine bittere Niederlage für die Hausherren, die nun in die Relegation müssen.

Bono Vucic (hier noch im Dress von St. Stefan) traf aus einem Strafstoß

Frohnleiten drehte in sieben Minuten die Partie

Aus der ersten Möglichkeit in dieser Partie verbuchten die Hausherren gleich ein Tor. Oliver Weitzer brachte SV Pachern in der 18. Minute in Front. Jetzt wachten die Gäste auf, kamen auch zu einigen Chancen, der Kasten von Pachern-Keeper Marin Romac blieb aber im ersten Durchgang rein. Komfortabel war die Pausenführung des Gastgebers nicht, aber immerhin ging Pachern mit einem Treffer Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Nach dem Seitenwechsel (50.) erzielte Bono Vucic das 1:1 für SV Frohnleiten MM Karton aus einem Elfmeter. Gideon Binfor stellte die Weichen für SV Frohnleiten auf Sieg, als er in Minute 57 mit dem 2:1 zur Stelle war. Sein Treffer war besonders sehenswert - er zog vom 16er genau in den Winkel ab. Jetzt war der Braten gegessen - Frohnleiten gab die drei Punkte nicht mehr aus der Hand. Unter dem Strich verbuchte Frohnleiten gegen SV Pachern einen 2:1-Sieg.

Pachern muss in die Relegation

SV Pachern befindet sich am vorletzten Spieltag am Relegationsplatz und wird diesen auch nicht mehr verlassen. Das Worst-Case-Szenario ist also für Pachern eingetreten - sie müssen gegen den Zweitplatzierten (Werndorf oder Hitzendorf) aus der Unterliga Mitte in die Relegation.

Kurz vor Saisonende steht SV Frohnleiten MM Karton mit 35 Punkten auf Platz sechs. SV Frohnleiten ist seit drei Spielen unbezwungen und kann sich über ein passables Saisonergebnis freuen.

Am kommenden Samstag trifft SV Pachern auf Tus RB Rein, Frohnleiten spielt am selben Tag gegen USV Hoome Mooskirchen.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Wir haben nicht gut begonnen. Nach dem 0:1 haben meine Jungs Moral bewiesen und die Partie gedreht."

Oberliga Mitte: SV Pachern – SV Frohnleiten MM Karton, 1:2 (1:0)

57 Gideon Binfor 1:2

50 Bono Vucic 1:1

18 Oliver Weitzer 1:0

Startformationen:

SV Pachern: Marin Romac - Michael Wernig, Peter Schmidjell, Philip Fürstaller (K) - Oliver Weitzer, Manuel Schaffer, Sebastian Koss, Martin Ulmer, Kevin Masser - Paul Jury, Atilla Okan Saro

Frohnleiten: Bernhard Zitz - Manuel Pöschl, Fabian Egger - Dominik Traxler (K), Matthias Harrer, Bono Vucic, Lukas Hartleb, Noah Friedl - Marc Wagner, Michael Raimann, Patrick Wolf

by ReD