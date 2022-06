Ungefährdeter Heimerfolg: Bärnbach siegt souverän

Details Samstag, 04. Juni 2022 15:29

ATUS Bärnbach kam gegen FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein zu einem klaren 3:0-Erfolg. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich Bärnbach als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler. Ein Prestigesieg für die Weststeirer, bei dieser Partie ging es lediglich um die "goldene Ananas".

Bärenstarke Bärnbacher besiegen den FC Großklein

Großklein traf im ersten Durchgang einmal nur die Latte

Lukas Starchl sicherte ATUS Bärnbach vor 100 Zuschauern die Führung (12.). Nach einer schönen Kombination über die rechte Seite erreichte ihn der Querpass und er netzte eiskalt ein. In der 22. Minute ließ Sebastian Weissenberger die Zuseher nicht nur wegen der 2:0 Führung frohlocken. Er hob den Ball vom Sechzehnereck über den Tormann ins lange Kreuzeck. Die Gäste hatten bis auf einen Lattenschuss nichts mitzureden. Mit dem 2:0 ging es in die Pause.

Sebastian Weissenberger erzielte ein Traumtor

Den Vorsprung von Bärnbach ließ Patrick Hausegger in der 67. Minute anwachsen. Nach einer wunderbaren Kombination von Weissenberger und Irlind Mehmeti spielte letzterer den Ball in den Rückraum und der Bärnbacher Stürmer netzte eiskalt ein. Am Schluss schlug ATUS Bärnbach Großklein vor eigenem Publikum mit 3:0 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Wenige Spiele vor dem Saisonende rangiert Bärnbach im unteren Mittelfeld des Tableaus. Nach vier sieglosen Spielen ist ATUS Bärnbach wieder in der Erfolgsspur.

In der Schlussphase der Saison befindet sich FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein in der Tabelle über dem ominösen Strich. Vom Glück verfolgt war der Gast in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Nächster Prüfstein für Bärnbach ist SV Gössendorf auf gegnerischer Anlage (Samstag, 17:00). FC Großklein misst sich zur selben Zeit mit SU Rebenland.

Stimme zum Spiel:

Marcelo Zeiner, Trainer Bärnbach:

"Wir waren effektiver als der Gegner und haben das Spiel mit Ausnahme einer kurzen Phase kontrolliert."

Oberliga Mitte: ATUS Bärnbach – FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein, 3:0 (2:0)

67 Patrick Hausegger 3:0

22 Sebastian Weissenberger 2:0

12 Lukas Starchl 1:0

Startformationen:

Bärnbach: Martin Scherz - Johannes Hölfont, Stefan Ochensberger, Sebastian Pauritsch, Philipp Rabitsch, Lukas Rabitsch - Christoph Nemetz (K), Sebastian Weissenberger, Lukas Starchl, Florian Trost - Florian Rabitsch

Großklein: Christopher Prasser - Hans Peter Schipfer, Dominik Herzog, Daniel Weber (K), David Tomazic Seruga, Lukas Kleier - Matic Golob, Pascal Jaunegg, Sandro Gigerl - Michael Schauer, Dominik Oswald

by René Dretnik

Foto: ATuS Bärnbach/Facebook