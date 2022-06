Meister vs. Absteiger: Köflach zieht Gleinstätten das Fell über die Ohren

Details Samstag, 04. Juni 2022 15:41

ASK Köflach fertigte SV Gleinstätten am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 7:2 ab. Damit wurde Köflach der Favoritenrolle vollends gerecht. Gleinstätten konnte nicht an die Überraschung des Hinspiels anknüpfen, dort hatte die Herrmann-Elf noch mit 2:0 gewonnen.

Nikica Filipovic traf zweimal ins Schwarze

Zur Halbzeit führte Köflach schon mit 5:0

Das Schlusslicht geriet schon in der fünften Minute in Rückstand, als Nico Schuster das schnelle 1:0 für ASK Mochart Köflach erzielte. Nikica Filipovic versenkte die Kugel zum 2:0 für ASK Köflach (22.). Die Gäste bauten den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Jan-Peter Koch beförderte den Ball in der 23. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Spitzenreiters auf 3:0. Schuster gelang ein Doppelpack (29./33.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte.

Triplepack von Nico Schuster

Köflach dominierte das Geschehen in Durchgang eins nach Belieben und schenkte SVU Tondach Gleinstätten bis zur Pause einen drückenden Rückstand ein. Zwei schnelle Treffern von Paul Krizanac , BA (62.) und Elias Veit (69.), die aus Elfmetern resultierten, sorgten für kurzen Aufwind bei den Hausherren. Die Antwort folgte jedoch prompt: Für den nächsten Erfolgsmoment von ASK Mochart Köflach sorgte Filipovic (71.), ehe Manuel Sidar das 7:2 markierte (89.). Schlussendlich setzte sich ASK Köflach mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

Nächsten Samstag (17:00 Uhr) gastiert Gleinstätten bei SV Strass, ASK Mochart Köflach empfängt zeitgleich SV Räder Nais Tobelbad.

Oberliga Mitte: SVU Tondach Gleinstätten – ASK Mochart Köflach, 2:7 (0:5)

89 Manuel Sidar 2:7

71 Nikica Filipovic 2:6

69 Elias Veit 2:5

62 Paul Krizanac 1:5

33 Nico Schuster 0:5

29 Nico Schuster 0:4

23 Eigentor durch Jan-Peter Koch 0:3

22 Nikica Filipovic 0:2

5 Nico Schuster 0:1

Startformationen:

Gleinstätten: Lukas Schmelzer-Schelch - Leon Koller, Michel Micossi, Dieter Faller, Jan-Peter Koch (K) - Luca Cuscito, Yannick Koinegg, BA Paul Krizanac , BA, Peter Puster - Rok Koren, Lukas Pichler

ASK Köflach: Jakob Johannes Kicker - Bozo Kosorcic, Josip Stignjedec, Nemanja Boljanovic - Manuel Sidar, Moritz Holzerbauer, Marko Stojadinovic, Manuel Ruprechter - Lukas Sidar (K), Nico Schuster, Nikica Filipovic

by ReD

Foto: Richard Purgstaller