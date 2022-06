Knappe Angelegenheit: Lugonjic macht den Unterschied im Derby aus

Details Samstag, 04. Juni 2022 16:04

SV Strass trug einen knappen 1:0-Erfolg gegen SU Rebenland davon. Die Gäste feierten einen glücklichen Sieg, machten aus einer Torchance einen Treffer. Mann des Tages war der Strasser Schlussmann Manuel Trummer, der sein Team vor einer Niederlage bewahrte.

Manuel Trummer war der "Man of the match"

Das Spiel lief in eine Richtung

Mit einer blutjungen Truppe reiste der SV Straß zum Derby nach Rebenland und tat sich deshalb auch gegen aggressiv und gut spielende Hausherren sehr schwer. Rebenland brachte aber eine Vielzahl an Möglichkeit nicht im Tor unter - der Strasser Keeper Manuel Trummer war nicht zu bezwingen und brachte die Hausherren zum Verzweifeln.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für Rebenland und SV Strass ohne Torerfolg in die Kabinen. Für das einzige Tor im Spiel sorgte Mico Lugonjic. In der 54. Minute traf der Spieler von Strass mit einem sehenswerten Distanzschuss ins Schwarze. Am Ende bejubelten die Gäste die glücklichen drei Auswärtspunkte - Rebenland ging als besseres Team unter und muss für längere Zeit auf Kapitän Nejc Pecovnik verzichten, der sich nach einem Foul einen Knöchelbruch zuzog.

Nejc Pecovnik verletzte sich schwer

Die SU Rebenland findet sich kurz vor Saisonendeauf Rang zwölf wieder und kann die Mini-Serie von zwei Siegen nicht ausbauen.

SV Strass befindet sich mit 34 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Strass kann zufrieden auf die Endphase schauen, liegt die letzte Niederlage doch schon fünf Spiele zurück.

Am nächsten Samstag reist Rebenland zu FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein, zeitgleich empfängt SV Strass SVU Tondach Gleinstätten.

Stimmen zum Spiel:

Sadek Aganovic, sportlicher Leiter Strass:

"Wir haben uns durch Effizienz ausgezeichnet, haben aus einem gefährlichen Angriff ein Tor gemacht. Wir konnten befreit aufspielen, der Druck lag aufseiten der Gegner. Deshalb war das Spiel auch in die eine Richtung. Unser Glück war, dass der Gegner vor dem Tor nicht zielstrebig genug war und unser Tormann Manuel Trummer eine Wahnsinnspartie geliefert hat. Ich gratuliere dem SU Rebenland zum Klassenerhalt und wünsche dem verletzten Spieler Nejc Pecovnik im Namen des gesamten Vereins gute Besserung."

Oberliga Mitte: SU Rebenland – SV Strass, 0:1 (0:0)

54 Mico Lugonjic 0:1

Startformationen:

SU Rebenland: Dominik Lukas - Simon Sternad, Daniel Freigassner, Raphael Hassmann - Jürgen Knappitsch, Nejc Pecovnik (K), Martin Aldrian, Christian Ranftl - Andraz Fridrih, Rudolf Martin Kraner, Ali Jan Noorzai

SV Strass: DI Manuel Trummer (K) - Marvin Kargl, Thomas Preschern, Patrick Brückler, Manuel Kargl - Renaud Joel N'Gouan Kouame, Dominik Ettl, Mathias Pratter , BEd, Rayen Ficzko, Marijan Mestrovic - Bekim Demiri

by ReD

Foto: SV Strass