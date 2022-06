BILDER-GALERIE: Relegations-Krimi - Pachern knockt Hitzendorf aus

Details Samstag, 18. Juni 2022 22:09

Nach dem Relegations-Hinspiel, hatte die Spielunion Hitzendorf, die mit 2:0 gewann, die Trümpfe gegen den SV SMB Pachern eigentlich soweit in der Hand. Das Spiel begann dann vor 300 Zusehern auch durchaus nach dem Geschmack der Rastl-Truppe. Denn nach dem 1:0-Führungstor gelang es den Gästen in der 45. Minute auf 1:1 auszugleichen. Mancherorts wurde bereits damit spekuliert, dass das das Eintritts-Ticket in die OLM war. Mitnichten, Pachern zündete nach einer gespielten Stunde noch einmal den Turbo und schaffte es tatsächlich noch, die erforderten drei Treffer zu erzielen. Das alles entscheidende Tor fiel dann in der 82. Minute per Elfmeter. Danach herrschte Ausnahmezustand im Walter Niederkofler Stadion. Die Innerhofer-Ambros-Schützlinge gehören auch 22/23 der Oberliga Mitte an. Hier nachfolgend die BILDER-GALERIE vom Spiel:

