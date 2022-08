Toller Start: Aufsteiger Werndorf gewinnt zum Saisonbeginn

Details Freitag, 05. August 2022 23:23

Zum Auftakt in die neue Spielzeit kam SK Fliesen Garber Werndorf gegen FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein zu einem 2:0. Der Aufsteiger feiert im ersten Spiel den ersten Sieg.

Pascal Wallner gab den Assist zum 2:0

Werndorf traf in der ersten Halbzeit einmal nur die Stange

In den ersten 45 Minuten wurde den 150 Besuchern nicht all zu viel geboten - von beiden Seiten kam wenig. Die beste Möglichkeit hatten die Hausherren, die in der 34. Minute einen Freistoß nur an die Stange nagelten. Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Im zweiten Durchgang waren die Gäste sofort hellwach und prüften den Werndorfer Schlussmann Thomas Maierhofer, der sich mit einer Glanzparade auszeichnete und so sein Team vor einem Rückstand rettete. Andreas Bauer stellte die Weichen für SK Werndorf auf Sieg, als er in Minute 58 mit dem 1:0 zur Stelle war. Nach einem Eckball war er im Strafraum am gedankenschnellsten und drückte den Ball über die Linie.

Thomas Heine sorgte für den Endstand

Thomas Heine stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 2:0 für den Gastgeber her (87.), er verwertete einen Querpass von Pascal Wallner per Fuss. Mit dem Abpfiff war Werndorf der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Nächste Runde trifft SK Werndorf auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 12.08. um 19 Uhr beim SV Frohnleiten antritt. FC Großklein empfängt den Aufsteiger SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch (12.08., 19 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Christoph Maurer, Trainer Werndorf:

"In der ersten Hälfte kam von beiden Seiten wenig. Wir haben einige Hochkaräter ausgelassen und somit den Sack spät zugemacht. Die drei Punkte waren hochverdient."

Startformationen:

Werndorf: Thomas Maierhofer - Alexander Franz Kienleitner, Alexander Plhak, Andreas Bauer - Matthias Mairhofer, Thomas Hastreiter, Hansjörg Alter (K), Daniel Pinnitsch, Cristian Tomas Ciorcasan, Marco Nager - Pascal Wallner

Großklein: Christopher Prasser - Hans Peter Schipfer, Dominik Herzog, Pascal Jaunegg, Michael Rat - Timo Wechtitsch, Dominik Oswald, Julian Aldrian, Lukas Haring - Moritz Prattes, Daniel Weber (K)

Oberliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein, 2:0 (0:0)

87 Thomas Heine 2:0

58 Andreas Bauer 1:0

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller