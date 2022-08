Last-Minute-Treffer: Vucic bringt den Frohnleitner Sieg

Details Samstag, 13. August 2022 18:33

SV Frohnleiten MM Karton hat sich gegen SK Fliesen Garber Werndorf mit 3:2 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Die letzten zehn Minuten in dieser Partie hatten es in sich - in dieser Phase fielen zwei Treffer.

Dominik Traxler traf zum 2:0

Bono Vucic markierte einen Doppelpack

SK Werndorf geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Bono Vucic das schnelle 1:0 für SV Frohnleiten erzielte. Nach einm Foul an Sebastian Lukas verwertete er den Foulelfmeter. In der 26. Minute erhöhte Dominik Traxler auf 2:0 für Frohnleiten. Nach einer schönen Kombination und einem abschließenden Lochpass von Michael Raimann schloß er diese Aktion mit einem Schuss ins lange Eck ab. Kurz vor dem Halbzeitende - der Unparteiische hatte seine Pfeife schon im Mund - mussten die Hausherren den Treffer Cristian Tomas Ciorcasan zum 1:2 hinnehmen (45+1.). Zur Pause reklamierte das Heimteam eine knappe Führung für sich.

Nach dem Wiederbeginn traten die Gäste jetzt mit stolzer Brust auf und wurden immer stärker. Die Hausherren hingegen ließen die Köpfe hängen und waren durch den Treffer kurz vor der Pause sichtlich geknickt. Werndorf trat jetzt mit viel Schwung auf, Frohnleiten ließ viele Torchancen zu und hatte einige Male Glück, den Ausgleichstreffer nicht schon vorher erhalten zu haben. In der 84. Minute war es dann aber dennoch soweit - Sebastian Heine versenkte den Ball im Netz von SV Frohnleiten - Werndorf freute sich schon über den Auswärtspunkt, der auch hochverdient gewesen wäre.

Werndorf gab in Hälfte Zwei den Ton an

Durch diesen Ausgleichstreffer wurden die Gastgeber scheinbar aufgeweckt und wurden sich erst jetzt bewusst, dass sie einen 2:0 Vorsprung verschenkten hatten. Jetzt kam der große Auftritt von Vucic, der nach einem Konter seinen Gegenspieler mit einem Haken düpierte und Frohnleiten mit seinem zweiten Tagestreffer in der 87. Minute den Vorsprung brachte. Letzten Endes ging SV Frohnleiten MM Karton im Duell mit Werndorf als Sieger hervor.

Der nächste Gegner von Frohnleiten, ist Tabellenführer Tillmitsch. Die Wolf-Elf gastiert am, am 20.08.2022 um 19 Uhr in der Schotterarena. Der SK Werndorf empfängt am 19.08.2022 um 19 Uhr den SV Räder Nais Tobelbad.

Stimmen zum Spiel:

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Wir waren die ersten 45 wirklich sehr gut. Nach dem Anschlusstreffer schien es, als ob wir auseinanderfallen. Wir haben uns dann aber nach dem Ausgleichsgegentreffer noch einmal aufgerauft und die Partie durch viel Moral und Glück gewonnen!"

Startformationen:

Frohnleiten: Bernhard Zitz - Manuel Pöschl, Philipp Puregger, Florian Wurzinger (K), Lukas Derler - Sebastian Lukas, Dominik Traxler, Matthias Harrer, Bono Vucic, Lukas Hartleb - Michael Raimann

Werndorf: Thomas Maierhofer - Marco Störi, Alexander Franz Kienleitner, Alexander Plhak, Christof Hamma - Hansjörg Alter (K), Daniel Pinnitsch, Thomas Heine, Cristian Tomas Ciorcasan, Marco Nager - Pascal Wallner

Oberliga Mitte: SV Frohnleiten MM Karton – SK Fliesen Garber Werndorf, 3:2 (2:1)

87 Bono Vucic 3:2

84 Thomas Heine 2:2

46 Cristian Tomas Ciorcasan 2:1

26 Dominik Traxler 2:0

9 Bono Vucic 1:0

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller