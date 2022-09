USV Gabersdorf gewährt Ehrentreffer - siegt aber klar!

Details Samstag, 03. September 2022 12:14

USV Fliesen Klampfer Gabersdorf kam gegen ATUS Bärnbach zu einem klaren 4:1-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: USV Gabersdorf wurde der Favoritenrolle gerecht. 150 Besucher sahen trotz einer guten kämpferischen Leistung der Gäste einen verdienten 4:1-Sieg der Heimischen.

Nejc Pusnik brachte den Gastgeber in der 14. Minute in Front. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Marco Luttenberger einen weiteren Treffer für Gabersdorf. Mit der Führung für USV Fliesen Klampfer Gabersdorf ging es in die Halbzeitpause.



Moritz Wolkinger überwand den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für USV Gabersdorf (65.). Minas Koren legte in der 71. Minute zum 4:0 für Gabersdorf nach und machte damit alles klar. Florian Rabitsch gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für Bärnbach (92.). Am Ende verbuchte USV Fliesen Klampfer Gabersdorf gegen die Gäste einen Sieg.

Bei USV Gabersdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 14 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Gabersdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von USV Fliesen Klampfer Gabersdorf bei.

ATUS Bärnbach findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Vollstreckerqualitäten demonstrierte ATUS Bärnbach bislang noch nicht. Der Angriff von Bärnbach ist mit drei Treffern der erfolgloseste der Oberliga Mitte. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Bärnbach wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis. ATUS Bärnbach taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am Freitag muss USV Gabersdorf bei FC Raiffeisen Gratkorn ran, zeitgleich wird Bärnbach von Tus RB Rein in Empfang genommen.

Oberliga Mitte: USV Fliesen Klampfer Gabersdorf – ATUS Bärnbach, 4:1 (2:0)

92 Florian Rabitsch 4:1

71 Minas Koren 4:0

65 Moritz Wolkinger 3:0

44 Marco Luttenberger 2:0

14 Nejc Pusnik 1:0