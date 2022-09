Strass mit 3:0-Sieg gegen Tobelbad - Domagoj Beslic traf doppelt!

Details Samstag, 03. September 2022 13:05

Strass kam gegen SV Tobelbad zu einem klaren 3:0-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: SV Strass wurde der Favoritenrolle gerecht und ließ am Freitagabend 150 Zuschauer jubeln. Domagoj Beslic trug sich dabei zwei Mal in die Torschützenliste ein und trug einen großen Anteil zum vollen Erfolg bei.

Mag. Domagoj Beslic brachte die Gastgeber in der 27. Minute in Front. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Thomas Preschern seine Chance und schoss das 2:0 (43.) für Strass. Mit der Führung für SV Strass ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 sicherte Beslic Strass nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (49.). Letztlich fuhr SV Strass einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Ohne Gegentreffer geblieben und drei Zähler eingeheimst – Strass ist weiter auf Kurs. Prunkstück von SV Strass ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst drei Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Strass bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SV Strass drei Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Tobelbad findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Im Sturm des Gasts stimmt es ganz und gar nicht: Fünf Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Fünf Spiele und noch kein Sieg: SV Räder Nais Tobelbad wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

SV Tobelbad taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen. In den letzten fünf Spielen ließ sich Strass selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Am kommenden Freitag tritt SV Strass bei SU Rebenland an, während Tobelbad einen Tag später SV Gössendorf empfängt.

Oberliga Mitte: SV Strass – SV Räder Nais Tobelbad, 3:0 (2:0)

49 Domagoj Beslic 3:0

43 Thomas Preschern 2:0

27 Domagoj Beslic 1:0