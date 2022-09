Dreierpack: Masser erledigt FC Großklein

Details Sonntag, 11. September 2022 10:32

Am Freitag verbuchte Pachern einen 4:2-Erfolg gegen FC Großklein. SV Pachern war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Mann des Tages war Kevin Masser - er markierte einen Triplepack.

Der SV Pachern gewinnt in Großklein mit 4:2

In der ersten Hälfte waren beide Teams ebenbürtig

Die Gäste waren in den ersten zwanzig Minuten die spielbestimmende Mannschaft und gingen auch verdient in Führung. Vor 150 Zuschauern markierte Kevin Masser das 1:0 (18.). Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Antun Strjacki bereits wenig später besorgte (21.). Die Gastgeber wachten jetzt auf und übernahmen die restliche Zeit bis zum Pausenpfiff das Kommando. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Referee die Akteure in die Pause. Chancen waren dennoch auf beiden Seiten vorhanden.

Kevin Masser war bei vier Treffern beteiligt - dreimal traf er selbst

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn ging Pachern durch den zweiten Treffer von Masser in Führung. Er schloss eine schöne Aktion der Gäste mit einem Schlenzer ins lange Eck ab. In der 62. Minute brachte Atilla Okan Saro das Netz für die Gäste zum Zappeln - auch bei diesem Treffer war Masser beteiligt - er gab den Assist.

Marco Sundl schoss für Großklein in der 84. Minute das zweite Tor. Er traf nach einem Freistoß von der Seite. Mit dem 4:2 sicherte Masser SV Pachern nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (85.). Auch dieses Tor war besonders sehenswert - er überlupfte am 16er den Großkleiner Torhüter Christopher Prasser. Am Ende verbuchte Pachern gegen FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein die maximale Punkteausbeute.

Nach der verkorksten Vorjahressaison ist Pachern heuer besser gestartet

FC Großklein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber finden sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von Großklein liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 17 Gegentreffer fing. Sechs Spiele und noch kein Sieg: FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Pachern im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Pachern knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SV Pachern vier Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Pachern in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

FC Großklein tritt am kommenden Freitag bei USV Fliesen Klampfer Gabersdorf an, SV Pachern empfängt am selben Tag SV Frohnleiten MM Karton.

Stimmen zum Spiel:

Mario Innerhofer-Ambros, Trainer Pachern:

"Die Momentaufnahme ist sehr gut. Es läuft aktuell so, wie wir es uns vorstellen. Wir bekommen leider immer wieder billige Gegentore. Der Sieg gegen Großklein war aufgrund der zweiten Halbzeit verdient!"

Oberliga Mitte: FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein – SV Pachern, 2:4 (1:1)

85 Kevin Masser 2:4

84 Marco Sundl 2:3

62 Atilla Okan Saro 1:3

48 Kevin Masser 1:2

21 Antun Strjacki 1:1

18 Kevin Masser 0:1

Startformationen:

FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein: Christopher Prasser - Lukas Haring, Marco Sundl, Lukas Maximilian Palz - Pascal Jaunegg, Dominik Oswald, Julian Aldrian - Moritz Prattes, Daniel Weber (K), Sandro Gigerl, Antun Strjacki

SV SMB Pachern: Ralf Pripfl - Oliver Weitzer, Michael Wernig, Peter Schmidjell, Philip Fürstaller (K) - Dominik Tagger , BEd, Klemens Grabler - Robin Friesenbichler, Bilal Hamzic, Kevin Masser, Atilla Okan Saro

by René Dretnik

Fotos: Christian Fauland und SV Pachern/privat