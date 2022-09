Kantersieg: Gössendorf gibt an Werndorf ein Sechsertragerl aus

Details Samstag, 24. September 2022 07:38

Gössendorf stellte die eigenen Stärken eindrucksvoll unter Beweis und zog SK Werndorf mit einem 6:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Die Überraschung blieb aus: Gegen SV Gössendorf kassierte Werndorf eine deutliche Niederlage.

Ralph Smounig markierte einen Doppelpack

David Ruchti brachte SK Fliesen Garber Werndorf in der elften Minute ins Hintertreffen. Nach einer Flanke von links versenkte er die Kugel volley im Kasten. In der 18. Minute brachte Ralph Johann Smounig das Netz für Gössendorf abermals zum Zappeln - er verwertete einen Elfmeter. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 26. Minute mit SV Gössendorf einen sicheren Sieger zu haben. Ein schnell ausgeführter Freistoß führte zum Erfolg - Martin Pöschl erzielte seinen ersten Saisontreffer.

Bis zur Pause hielt die Defensive von SK Werndorf dicht, sodass sich der Vorsprung von Gössendorf nicht weiter vergrößerte. Der kurz zuvor eingewechselte Martin Kolb,nutzte einen Fehler eines Werndorfer Verteidigers aus und legte in der 63. Minute zum 4:0 für SV Gössendorf nach. Smounig schraubte das Ergebnis in der 81. Minute in die Höhe - nach einem schönen Zuspiel in die Tiefe lief er allen auf und davon und sorgte für das 5:0. In der 88. Minute sah Fabian Riegler den weit vor dem Tor stehenden Werndorfer Schlussmann und traf aus 25 Metern ins leere Tor (88.). Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Gössendorf bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Werndorf hat bereits 24 Gegentreffer erhalten

Für Werndorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Der Gastgeber findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. SK Fliesen Garber Werndorf schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 24 Gegentore verdauen musste. In dieser Saison sammelte Werndorf bisher zwei Siege und kassierte sechs Niederlagen.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Gössendorf im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Offensiv sticht Gössendorf in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 23 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die bisherige Spielzeit von SV Gössendorf ist weiter von Erfolg gekrönt. Gössendorf verbuchte insgesamt sechs Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen.

SV Gössendorf wandert mit nun 19 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von SK Fliesen Garber Werndorf gegenwärtig trist aussieht.

Nächster Prüfstein für SK Werndorf ist USV Hoome Mooskirchen (Freitag, 19:00 Uhr). Gössendorf misst sich am selben Tag mit SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch (18:30 Uhr).

Stimmen zum Spiel:

Zoran Begic, Trainer Gössendorf

„Wir haben gehofft, dass wir unsere Qualität richtig gut ausspielen. So wie es derzeit läuft, schmerzt uns die blöde Auftaktniederlage noch mehr. Ohne diesen vergebenen drei Punkte wären wir noch weiter vorne.“

Maximillian Pacher, sportlicher Leiter Gössendorf:

"Das war von Anfang an eine klare Partie für uns. Nach dem schnellen Tor sind wir gut draufgeblieben. Beim 3:0 hatte Werndorf eine Chance, die unser Torhüter super gehalten hat."

Oberliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – SV Gössendorf, 0:6 (0:3)

88 Fabian Riegler 0:6

81 Ralph Johann Smounig 0:5

63 Martin Kolb 0:4

26 Martin Poeschl 0:3

18 Ralph Johann Smounig 0:2

11 David Ruchti 0:1

Startformationen:

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Marco Störi, Alexander Franz Kienleitner, Andreas Bauer - Precious Mgbeh Umedi, Matthias Mairhofer, Hansjörg Alter (K), Daniel Pinnitsch, Thomas Heine, Cristian Tomas Ciorcasan - Andreas Fischer

SV DIGGERS & MORE Gössendorf: Manuel Köhler (K) - Liridon Tafolli, Mag. Stefan Pöhler, Martin Pöschl, Florian Schmied - Ralph Johann Smounig, David Ruchti, Stefan Rinner, Jakob Urlep, Kenan Dzakovac - Safet Tadzic

