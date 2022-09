Beslic-Doppelpack: Strass gewinnt Spitzenspiel und stürzt Tillmitsch vom Thron

Details Sonntag, 25. September 2022 19:27

Der SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch verlor gegen SV Strass nicht nur das Spiel mit 0:2, sondern auch die Tabellenführung. Gegen stark auftretende und vorallem in der Defensive sehr kompakt stehende Strasser hatten die Panthers kein adäquates Mittel parat und gingen schlussendlich sang- und klanglos unter.

Manuel Kargl bot mit seinen 19 Jahren eine tolle Leistung

Ein Spiel, das an das Ländermatch zwischen Frankreich und Österreich erinnerte, wurde den 300 Zusehern in der Schotterarena geboten. Ein Doppelpack brachte Strass in eine komfortable Position: Zuerst düpierte Domagoj Beslic zwei Gegenspieler und traf zum 1:0 (25.) und nach einem Weitschuss, den der Tillmitscher Keeper nur wegklatschen konnte, ging er mustergültig nach und drückte den Ball erneut über die Linie (30.).

Der Vorsprung hätte auch noch höher ausfallen können - in Minute 34 nagelte Beslic einen Schuss an die Latte. Tillmitsch schaffte es in der ersten Halbzeit nicht die beiden Möglichkeiten unterzubringen. Letztendlich hatte der Gast Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte, wohl auch weil Dominik Hackinger bei einem Elfmeter den Ball genau in die Arme des Torhüters schob.

Mit beeindruckenden 27 Treffern stellt SV Tillmitsch den besten Angriff der Oberliga Mitte, jedoch kam dieser gegen SV Strass nicht voll zum Zug. Nur einmal gab sich der Gastgeber bisher geschlagen.

Strass mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Prunkstück von SV Strass ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst drei Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Strass weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. SV Strass scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

SV Tillmitsch tritt am kommenden Freitag bei SV Gössendorf an, Strass empfängt am selben Tag Tus RB Rein.

Stimmen zum Spiel:

Johann Bartl, Trainer Tillmitsch:

"Das war ein verdienter Sieg für den SV Straß. Nach einer turbulenten Woche sind wir nicht ganz auf 100 % unserer Leistungsfähigkeit gekommen."

Sadik Aganovic, sportlicher Leiter Straß:

"Die ersten 45 Minuten waren eine Machtdemonstration von uns. In der zweiten Halbzeit sind wir defensiv sehr gut gestanden, der verschossene Elfmeter hat uns in die Karten gespielt. Trotzdem glaube ich, dass Tillmitsch Meister wird, da sie von der Gesamtheit her die besten Möglichkeiten haben, aufzusteigen."

Oberliga Mitte: SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch – SV Strass, 0:2 (0:2)

30 Domagoj Beslic 0:2

25 Domagoj Beslic 0:1

Startformationen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Aljaz Pungartnik, Thomas Zündel, BEd David Immanuel Otter, Dominic Andre Langbauer (K), Sven Dodlek, Dominik Hackinger , BA MA, Simon Johannes Scheucher, Markus Hüttler, Gregor Stavbar, Denis Cekovski, Patrick Kinhamer

SV Straß: Christoph Kübek (K) - Thomas Preschern, Elvedin Dzinic, Mislav Maruna, Manuel Kargl - Doris Kelenc, Amar Jamakovic, Denis Resek, Edin Colic - Mag. Domagoj Beslic, Mico Lugonjic

by René Dretnik

Foto: SV Straß/privat