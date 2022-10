Rabitsch und Nemetz-Double: Bärnbach schlägt Frohnleiten

Details Samstag, 01. Oktober 2022 12:53

Für Frohnleiten gab es in der Partie gegen Bärnbach, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: ATUS Bärnbach wurde der Favoritenrolle gerecht. Frohnleiten steckt weiterhin fest im Abstiegskampf.

Patrick Wolf brachte sein Team in der 17. Minute nach vorn. Die Antwort der Gastgeber ließ nicht lange auf sich warten. Christoph Nemetz bejubelte in der 24. Minute das 1:1 von Bärnbach. Frohnleiten agierte in den ersten 45 Minuten klüger, hatte ein leichtes spielerisches Übergewicht und ging durch Marc Wagner auch verdient in Führung. Er beförderte das Leder in der 37. Minute zum 2:1 von SV Frohnleiten MM Karton in die Maschen. Die Gäste nahmen die knappe Führung mit in die Kabine.

Fast zeitgleich mit dem Wiederbeginn versenkte Florian Rabitsch den Ball in der 46. Minute im Netz von SV Frohnleiten. Die Hausherren wachten jetzt auf und übernahmen sukszessive das Kommando. Der Gegner verlor immer mehr den Zugriff. Der Treffer zum 3:2 sicherte ATUS Bärnbach nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Nemetz in diesem Spiel (55.).

Mit dem 4:2 sicherte Rabitsch den Gastgebern nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (68.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann Bärnbach gegen Frohnleiten.

In der ersten Halbzeit waren wir zu passiv und einfach blutleer. Frohnleiten hat in den ersten 45 Minuten sehr klug und kontrolliert gespielt. Nach dem Seitenwechsel hat meine Mannschaft eine große Charakterleistung an den Tag gelegt. Aufgrund der Leistung in der zweiten Hälfte geht der Sieg in Ordnung. Marcelo Zeiner, Bärnbach-Trainer

ATUS Bärnbach bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, ein Unentschieden und fünf Pleiten. Bärnbach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

SV Frohnleiten MM Karton muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Frohnleiten alles andere als positiv. Die sportliche Misere – in den letzten sieben Spielen gelang Frohnleiten kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt SV Frohnleiten MM Karton nur auf Rang 13.

ATUS Bärnbach setzte sich mit diesem Sieg von SV Frohnleiten ab und belegt nun mit zehn Punkten den achten Rang, während Frohnleiten weiterhin vier Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag tritt Bärnbach bei SV Räder Nais Tobelbad an, während SV Frohnleiten MM Karton einen Tag zuvor FC Raiffeisen Gratkorn empfängt.

Oberliga Mitte: ATUS Bärnbach – SV Frohnleiten MM Karton, 4:2 (1:2)

68 Florian Rabitsch 4:2

55 Christoph Nemetz 3:2

46 Florian Rabitsch 2:2

37 Marc Wagner 1:2

24 Christoph Nemetz 1:1

17 Patrick Wolf 0:1

Startformationen:

ATUS Sadiki Bau Bärnbach: Thomas Rieger - Johannes Hölfont, Philipp Rabitsch, Mihajlo Glisovic - Sebastian Pauritsch, Christoph Nemetz (K), Sebastian Weissenberger, Florian Trost, Florijan Ibrahimi - Florian Rabitsch, Patrick Hausegger

SV MM Frohnleiten: Markus Nömayer - Manuel Pöschl, Philipp Puregger, Florian Wurzinger (K), Anto Culap - Dominik Traxler, Philipp Maschinegg, Bono Vucic, Noah Friedl - Patrick Wolf, Marc Wagner

by René Dretnik

Foto: ATUS Bärnbach