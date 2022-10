Auf Aufstiegskurs: Strass übernimmt die Tabellenführung

Details Samstag, 15. Oktober 2022 13:59

Die gute Serie von USV Mooskirchen seit dem Saisonbeginn ist gerissen. Die Gastgeber verloren gegen Strass mit 0:2 und steckten damit die erste Saisonniederlage ein. Die Hausherren mussten wieder einmal auf einige Stammspieler verzichten - die kraftraubende Spielweise der Mooskirchner zollt bei den Spielern Tribut. Strass machte aus zwei Chancen zwei Tore und lacht nunmehr von der Tabellenspitze.

Sadik Aganovic ist über die verbalen Entgleisungen der Fans in Mooskirchen entrüstet

Strass bewies Effizienz - zwei Chancen reichten für zwei Tore

Heiss her ging es beim Schlagerspiel zwischen den beiden Kontrahenten. Die gewohnt sehr aggressiv, aber fair auftretenden Mooskirchner wollten den Gegner mit HIlfe ihrer kraftraubenden Spielweise bezwingen, waren vor dem Tor aber zu harmos. Effizienter agierten die Gäste - sie machten aus zwei Chancen zwei Tore. Thomas Preschern war es, der in der 29. Minute den Ball im Tor von USV Mooskirchen unterbrachte. Nach einem Eckball köpfte er den Ball über die Linie. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Strass.

Nach dem Wiederanpfiff versenkte Rayen Ficzko die Kugel zum 2:0 für die Gäste (65.). Nach einem Ball hinter die Abwehr sprintete er in den freien Raum und drückte die Kugel über die Linie. Zwischendurch mussten sich die Strasser Fussballer noch wüste Beschimpfungen von den Rängen gefallen lassen, umgekehrt waren auch die Strasser Akteure verbal keine Waisenknaben - wenn man den Ausführungen der Gegner Glauben schenkt. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann der SV Straß gegen USV Hoome Mooskirchen und krallte sich die Tabellenführung.

Mooskirchen wartet seit drei Runden auf einen Sieg

USV Mooskirchen bekleidet mit 24 Zählern Tabellenposition vier. Der letzte Dreier liegt für USV Hoome Mooskirchen bereits drei Spiele zurück.

Der Zu-null-Sieg lässt SV Strass passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. An Strass gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst sechsmal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Oberliga Mitte. Die bisherige Spielzeit von SV Strass ist weiter von Erfolg gekrönt. Strass verbuchte insgesamt acht Siege und zwei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. SV Strass befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

USV Mooskirchen tritt am kommenden Freitag bei SV Gössendorf an, Strass empfängt am selben Tag SV Pachern.

Stimme zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

"Wir waren trotz unserer sieben Ausfälle richtig gut. Die beiden Torchancen des Gegners sind durch schwere Abwehrfehler von uns entstanden. Wir haben unsere sehr guten Chancen nicht genützt, hätten uns mindestens einen Punkt verdient. Ein großes Lob an die Mannschaft für ihr großes Engagement und ihren Einsatz."

Sadik Aganovic, sportlicher Leiter:

"Trotz der wüsten und rassistischen Beschimpfungen einiger Mooskirchner Fans, hat die Mannschaft am Platz die richtige Antwort gezeigt. Unser Top-Stürmer Domagoj Beslic wollte das Spielfeld verlassen, da er es, wie viele andere nicht notwendig hat, sich beschimpfen zu lassen. Das war unter jeder Kritik und ein absoluter Skandal, wie sich manche Fans in Mooskirchen aufgeführt haben. Trotzdem haben wir Mooskirchen geschlagen - lachen von der Tabellenspitze. Das war ein gelungenes Wochende für den SV Straß."

Oberliga Mitte: USV Hoome Mooskirchen – SV Strass, 0:2 (0:1)

65 Rayen Ficzko 0:2

29 Thomas Preschern 0:1

Startformationen:

USV Hoome Mooskirchen: David Lukas - Wolfgang Taucher , MSc, Michael Paier, Joachim Jun. Koch, Stefan Werner Fleischhacker, Nico Scharler - Raphael Rothschedl, Felix Schmied - Tobias Luttenberger, Philipp Pagger, Stefan Hackl (K)

SV Straß: Christoph Kübek (K) - Thomas Preschern, Elvedin Dzinic, Mislav Maruna - Doris Kelenc, Amar Jamakovic, Rayen Ficzko, Denis Resek, Edin Colic - Mag. Domagoj Beslic, Mico Lugonjic

by ReD

Foto: SV Straß