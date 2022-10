Drei Pleiten in Folge: FC Großklein trägt nun die rote Laterne

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 16:10

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SV Frohnleiten mit 2:1 gegen FC Großklein für sich entschied. Wichtige Punkte für die Gäste, die sich nun ein wenig aus dem Abstiegskampf entfernen konnten. Nach dieser Niederlage rutscht Großklein nun auf den letzten Tabellenplatz

Frohnleiten-Keeper Markus Nömayer sah rot

Die 250 Besucher sahen eine von Kampf geprägte erste Halbzeit, bei der die Gäste im ersten Durchgang einen Ausschluss zu verzeichnen hatten. Torhüter Markus Nömayer zog die Notbremse und Schiedsrichter Harald Insupp musste ihm die Rote Karte zeigen. Antun Strjacki legte sich den Ball zum Elfmeter zurecht und versuchte einen Lupfer, der jedoch übers Tor ging. Somit setzte der Unparteiische mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende.

Nach dem Wiederbeginn waren die Gäste sofort hellwach - Patrick Wolf war es, der vor 150 Zuschauern in der 47. Minute das 1:0 für SV Frohnleiten MM Karton besorgte. Nach einem weiten Pass in die Tiefe ließ er den Ball einmal aufspringen - er zog ab - und es klingelte im Kasten. In Minute 62 beförderte Florian Wurzinger das Leder zum 2:0 des Gasts über die Linie (62.). Eine Freistoßflanke gelangte zum Frohnleitner Innenverteidiger und er bewies Goalgetterqualitäten und versenkte die Kugel im Gehäuse.

In der 87. Minute war es wiederum der Torhüter der Gäste - diesmal aber Bernhard Zitz - der einen Elfmeter verschuldete. Diesmal konnten die Hausherren den Elfmeter aber verwerten. Moritz Prattes war zur Stelle und zeichnete für das Ehrentor von Großklein verantwortlich (87.) Dieser Treffer diente aber nur mehr der Ergebniskorrektur - am Schluss gewann SV Frohnleiten gegen die Gastgeber.

Frohnleiten rangiert nun an neunter Stelle

FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein kassierte im Schnitt mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Defensive lässt zu wünschen übrig - die Luft wird dünner für die Friesenbichler-Elf: Die Niederlage hat das Abrutschen auf einen direkten Abstiegsplatz zur Folge. Aber auch im Angriff haperts bei den Großkleinern - nur 14 Treffer konnten bis dato erzielt werden. Mit nun schon neun Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von FC Großklein alles andere als positiv. Nach der Niederlage gegen Frohnleiten bleibt Großklein weiterhin glücklos. Die junge Truppe muss nun schleunigst punkten, um aus dem Abstiegskampf zu entkommen.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich SV Frohnleiten MM Karton in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. SV Frohnleiten bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Frohnleiten nur vier Zähler.

Kommenden Samstag (15:00 Uhr) tritt FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein bei SV Räder Nais Tobelbad an, schon einen Tag vorher muss SV Frohnleiten MM Karton seine Hausaufgaben bei Tus RB Rein erledigen.

Stimme zum Spiel:

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

"Wir waren in Unterzahl eigentlich die bessere Mannschaft. Ich bin auf meine Jungs stolz, so ein Spiel mit einem Mann weniger zu gewinnen, spricht für die Moral und den Zusammenhalt im Team."

Oberliga Mitte: FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein – SV Frohnleiten MM Karton, 1:2 (0:0)

87 Moritz Prattes 1:2

62 Florian Wurzinger 0:2

47 Patrick Wolf 0:1

Startformationen:

C Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein: Christopher Prasser - Hans Peter Schipfer, Dominik Herzog, Marco Sundl, Lukas Maximilian Palz - Timo Wechtitsch, Pascal Jaunegg, Julian Aldrian - Daniel Weber (K), Sandro Gigerl, Antun Strjacki

SV MM Frohnleiten: Markus Nömayer - Florian Wurzinger (K), Anto Culap, Lukas Derler - Sebastian Lukas, Dominik Traxler, Philipp Maschinegg, Bono Vucic, Noah Friedl - Patrick Wolf, Marc Wagner

by René Dretnik

Symbolfoto: Richard Purgstaller