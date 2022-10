Vorsprung verschenkt: Frohnleiten gibt gegen Rein ein 2:0 aus der Hand

Details Samstag, 22. Oktober 2022 10:30

Tus Rein ist nicht über ein 2:2-Unentschieden gegen SV Frohnleiten hinausgekommen. Frohnleiten erwies sich gegen Rein als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Am Ende waren es aber doch zwei verlorene Punkte für die Gäste, die nach 45 Minuten mit 2:0 in Führung lagen.

Bono Vucic traf per Kopf

Rein hatte in den ersten 45 Minuten nichts zu vermelden

In den ersten 45 Minuten waren die Gäste das spielbestimmende Team und zeigten den Hausherren klar ihre Grenzen auf. Rein war in den ersten 45 Minuten fast nicht vorhanden und gingen auch völlig verdient in Rückstand. Beim Treffer von Philipp Maschinegg waren die Gastgeber damit beschäftigt ein vermeintliches Handspiel zu reklamieren, vergaßen dabei aufs verteidigen und der Frohnleitner konnte den Ball in aller Seelenruhe einschieben (28.).

Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Bono Vucic den Vorsprung des Gasts auf 2:0 (41.). Nach einem Eckball köpfte er zur Führung ein. Somit waren es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Daniel Krenn markierte einen Doppelpack

Nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Hausherren in einem komplett anderen Licht - die Kabinenpredigt von Coach Oliver Baumann zeigte ihre Wirkung - und besonnen sich ihrer spielerischen Qualität. In Minute 63 flankte Kapitän Michael Kohlbacher auf Marko Mack, der übergab an Michael Stoimaier und er servierte Daniel Krenn den Ball, sodass dieser nur einschießen brauchte (63.)

Mit seinem zweiten Tagestreffer sorgte Krenn für den 2:2 Ausgleich (82.) und fixierte gleichzeitig den Endstand. SV Frohnleiten wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als Tus Rein die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Hitzige Schlussphase in Rein stoi, Ticker-Reporter

Rein findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Offensiv konnte dem Gastgeber in der Oberliga Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 29 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Tus RB Rein verbuchte insgesamt sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen.

Nach zwölf absolvierten Begegnungen nimmt SV Frohnleiten MM Karton den neunten Platz in der Tabelle ein. Zwei Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat SV Frohnleiten momentan auf dem Konto.

Tus Rein tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei USV Hoome Mooskirchen an. Einen Tag später empfängt SV Frohnleiten MM Karton SV Räder Nais Tobelbad.

Stimmen zum Spiel:

Oliver Baumann, Trainer Rein:

„WIr haben durch zwei Standards sehr leichtfertige Tore bekommen. Unsere Leistung in der ersten Halbzeit war unterirdisch. In der zweiten Hälfte haben wird den Kopf aus der Schlinge gezogen waren klar stärker und haben somit auch verdient den Ausgleich erzielt."

Patrick Wolf, Trainer Frohnleiten:

„Wir haben zwei Gesichter gezeigt. In den ersten 45 Minuten haben wir super gespielt, einige Chancen kreirt, in der zweiten Halbzeit haben wir aber extrem passiv agiert. In der zweiten Hälfte standen wir unter permanenten Druck, haben es nicht geschafft uns nach vorne zu entlasten und zu befreien. Leider haben wir den Vorsprung noch verspielt. Wenn uns vor der Partie jemand gesagt hätte, dass wir ein Unentschieden holen, hätte ich es blind genommen. Auf die gesamte Distanz schmerzt mich das Remis aber jetzt ein wenig. Der positive Lauf bleibt bestehen, das ist nach unserer Negativserie aber das Wichtigste."

Oberliga Mitte: Tus RB Rein – SV Frohnleiten MM Karton, 2:2 (0:2)

81 Daniel Krenn 2:2

63 Daniel Krenn 1:2

41 Bono Vucic 0:2

28 Philipp Maschinegg 0:1

Startformationen:

TuS Installationen Beranek Rein: Markus Beer - Marco Valtingoier, Valentin Strommer, Kilian Teissl, Tadej Pirtovsek - Marko Mack, Stefan Diensthuber, Michael Kohlbacher (K), Philipp Gerhard Pachoinig, Daniel Krenn - Simon Sundl

SV MM Frohnleiten: Bernhard Zitz - Manuel Pöschl, Anto Culap, Lukas Derler - Sebastian Lukas, Dominik Traxler (K), Philipp Maschinegg, Bono Vucic, Noah Friedl - Patrick Wolf, Marc Wagner

by René Dretnik

Fotos: Richard Purgstaller & privat