Erfolgsserie hält weiter an: Bärnbach gewinnt auch in Werndorf

Details Samstag, 22. Oktober 2022 11:42

Mit 0:2 verlor SK Fliesen Garber Werndorf am vergangenen Freitag zu Hause gegen ATUS Bärnbach. Als Favorit rein – als Sieger raus. Bärnbach hat alle Erwartungen erfüllt und die drei Auswärtspunkte souverän geholt. Und das, obwohl die Begegnung eigentlich über weite Phasen ausgeglichen war. Mann des Tages war Mihajlo Glisovic - er gewann jeden Zweikampf.

In der ersten Hälfte trafen beide Teams einmal nur die Stange

Im ersten Durchgang waren beide Mannschaften gut unterwegs, taten viel fürs Spiel und kamen auch zu Chancen. Thomas Hastreiter traf einmal nur die Stange und scheiterte bei einer tollen Möglichkeit am Bärnbacher Schlussmann Thomas Rieger. Auch bei zwei Eckbällen auf seiten der Hausherren wäre mehr drinnen gewesen. Die Gegner aus Bärnbach hätten auch bereits in der ersten Spielhälfte ein Tor erzielen können - Florian Rabitsch traf aber das Aluminium. So gab es keine Tore zu verzeichnen, es ging mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel agierte Bärnbach abgebrühter und routinierter und versuchte das Ruder sukzessive an sich zu reißen. Christoph Nemetz brach für den ATUS Bärnbach den Bann und markierte in der 66. Minute die Führung. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld verlängerte er die Kugel ins lange Eck. Sebastian Weissenberger machte in der 69. Minute das 2:0 des Gasts perfekt. Nach Zuspiel von Patrick Hausegger, sein zwölfter Assist in der laufenden Saison, schob er den Ball eiskalt ein. Am Ende punktete Bärnbach dreifach bei SK Werndorf.

Bärnbach ist seit fünf Runden unbesiegt

Nach der Niederlage findet sich der Gastgeber derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von SK Fliesen Garber Werndorf liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 33 Gegentreffer fing. Nun musste sich SK Werndorf schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Werndorf entschied kein einziges der letzten neun Spiele für sich.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich ATUS Bärnbach in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Bärnbach derzeit auf dem Konto. Mit vier Siegen in Folge ist ATUS Bärnbach so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Freitag tritt SK Fliesen Garber Werndorf bei FC Raiffeisen Gratkorn an, während Bärnbach einen Tag später SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Marcelo Zeiner, Trainer Bärnbach:

„Das war eine sehr erwachsene und reife Leistung in allen Mannschaftsteilen, die uns letzten Endes die drei Auswärtspunkte ermöglicht hat."

Oberliga Mitte: SK Fliesen Garber Werndorf – ATUS Bärnbach, 0:2 (0:0)

69 Sebastian Weissenberger 0:2

66 Christoph Nemetz 0:1

Startformationen:

Sportklub Fliesen Garber Werndorf: Thomas Maierhofer - Marco Störi, Alexander Franz Kienleitner, Alexander Plhak, Andreas Bauer - Thomas Hastreiter, Hansjörg Alter (K), Sebastian Kropf, Daniel Pinnitsch, Thomas Heine - Abdullah Yavuzer

ATUS Sadiki Bau Bärnbach: Thomas Rieger - Johannes Hölfont, Irlind Mehmeti, Mihajlo Glisovic (K) - Sebastian Pauritsch, Christoph Nemetz, Sebastian Weissenberger, Florian Trost, Florijan Ibrahimi - Florian Rabitsch, Patrick Hausegger

by René Dretnik

Fotos: Alexandra Macher (Galerie)