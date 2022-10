Doch noch gepunktet: Treffer von Pressl reicht zum Remis

Details Samstag, 22. Oktober 2022 11:59

1:1 hieß es nach dem Spiel von SU Rebenland gegen FC Raiffeisen Gratkorn. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. In einer zerfahrenen Begegnung mit wenig Torchancen konnte sich am Ende keines der beiden Teams durchsetzen.

Michael Pressl bescherte mit seinem Lupfer dem FC Gratkorn einen Punkt

Rebenland führte nach elf Minuten mit 1:0

Bereits nach elf Minuten durften die Heimfans unter den 200 Besucher jubeln. Rudolf Kraner brachte sein Team auf die vermeintliche Siegerstraße. Nach einem Abstimmungsfehler in der Gratkorner Defensive drückte er den Ball über die Linie. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für Rebenland.

Nach dem Seitenwechsel war die Partie sehr zerfahren die Gäste hatten zwar mehr Spielanteile, so richtig gefährlich waren sie aber nie. Einzige Ausnahme bildete der Treffer von Michael Pressl in der 52. Minute. Zuerst lupfte Johannes Unegg den Ball über die Abwehr, Pressl schnappte sich die Kugel und überlupfte Torhüter Zan Hrastnik zum 1:1. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich SU Rebenland und Gratkorn die Punkte teilten.

Die zweite Hälfte war sehr zerfahren und bot wenig fussballerische Leckerbissen

Insbesondere an vorderster Front liegt bei Rebenland das Problem. Erst zehn Treffer markierten die Gastgeber – kein Team der Oberliga Mitte ist schlechter. SU Rebenland entschied kein einziges der letzten acht Spiele für sich.

Die Achillesferse des FC Gratkorn ist die Abwehr. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit erschreckenden 35 Gegentoren stellt der Gast die schlechteste Defensive der Liga. In den letzten fünf Partien ließ FC Gratkorn zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Mit diesem Unentschieden verpasste SU Rebenland die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht Rebenland damit auch unverändert auf Rang zwölf. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Am kommenden Samstag tritt Rebenland bei FC Diesel Kino KFZ Neubauer Großklein an, während Gratkorn einen Tag zuvor SK Fliesen Garber Werndorf empfängt.

Stimmen zum Spiel:

Christoph Zotter, sportlicher Leiter Gratkorn:

"Das waren unterm Strich zwei verlorenen Punkte. Es wäre viel mehr möglich gewesen. Wir haben uns teilweise sehr umständlich angestellt, gegen so einen Gegner darf man nicht so auftreten."

Oberliga Mitte: SU Rebenland – FC Raiffeisen Gratkorn, 1:1 (1:0)

52 Michael Pressl 1:1

11 Rudolf Martin Kraner 1:0

Startformationen:

SU Rebenland: Zan Hrastnik - Simon Sternad, Jürgen Knappitsch (K), Simon Weiland, Mag. Raphael Peitler - David Hrastnik, Nejc Jager, Martin Aldrian, Alexander Karl Strauß, Rudolf Martin Kraner - Andraz Fridrih

FC Raiffeisen Gratkorn: Christian Jun. Ofner - Mag. Dr. Kian Kadkhodaei (K), Lukas Zöschg, Amel Begic - Louis-Christo Sallfeldner, Mergim Krasniqi, Florian Madrutner, Elias Christoph Gollmann - Johannes Unegg, Patrik Lukacs , BSc, Michael Pressl

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller