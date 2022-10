Nervenkitzel pur: Oberligist Tillmitsch kickt Regionalligist St. Anna im Steirercup raus [Video]

Details Donnerstag, 27. Oktober 2022 18:45

Der Favoritenschreck SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch hat im Champions-Steirer-Cup wieder zugeschlagen. Nachdem der Oberligist im Vorjahr den DSC aus dem Cup bugstierte musste heuer der Regionalligist USV St. Anna dran glauben. In einem unglaublichen Spiel, geprägt von viel Spielfreude und Kampfkraft beider Mannschaften, setzten sich die Panthers nach 120 Minuten im Elfmeterschießen durch. Im Halbfinale wartet nun mit dem SC Weiz der nächste Gegner aus der Regionalliga.

Favoritenschreck Tillmitsch: Im Vorjahr musste der DSC dran glauben, heuer wurde dem USV St. Anna die Messe gelesen.

250 Besucher wurden mit einem fussballerischen Leckerbissen verwöhnt

Der Tabellenführer der Oberliga Mitte SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch empfing den Tabellenachten der Regionalliga Mitte zum Viertelfinalspiel des Champions-Steirer-Cups. Die Elf von Coach Bernd Windisch musste drei Stammspieler verletzungsbedingt vorgeben und so musste der Sektionsleiter Gregor Ortner auf die Bank. Mit freudiger Erwartung hofften die Fans auf sein Comeback, dieses kam aber nicht zustande - vielleicht aber schon am kommenden Wochende in Bärnbach. Auch die Gegner konnten aufstellungstechnisch nicht aus dem Vollen schöpfen, lediglich drei Ersatzspieler konnte Trainer Alois Hödl auf den Spielbericht schreiben.

Bei strahlend schönem Fussballwetter wurde den rund 250 Besuchern ein wahres Spektakel geboten. Von Anfang an drückten beide Mannschaften voll drauf, bereits in den ersten 20 Minuten kamen beide Teams zu tollen Chancen, wobei die Hausherren die gefährlicheren hatten: Bereits nach zwei Minuten brannte es zum ersten mal lichterloh im Strafraum der Gäste - nach einem weiten Einwurf von David Otter kam Thomas Zündel am Fünfer mutterseelenallein zum Abschluß - irgendein Spieler von St. Anna hatte aber sein Bein auf der Linie dazwischen. Auf der Gegenseite war es Michael Tieber, er im Fünfmeterraum völlig alleine zum Kopfball kam, den Ball aber genau in die Arme von Torhüter Oliver-Kevin Neuhold köpfte (25.).

In Minute 33 klingelte es dann zum ersten mal im Kasten. Eine Flanke von links gelangte in den Strafraum und Patrick Ramminger zog per halbvolley aus 12 Metern ab und sorgte für die 1:0 Führung aus Sicht der Auswärtsmannschaft. Die Führung hielt aber nur kurz - in der 38. Minute wurde Emir Dautovic nach einem Eckball im Strafraum regelwidrig gelegt und Schiedsrichter Michael Steindl zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Dominik Hackinger zögerte nicht lange und verwertete den Strafstoß zum 1:1 Ausgleich.

Die Zuschauer erwarteten ein Comeback von Gregor Ortner - aufgeschoben ist nicht aufgehoben

St. Anna traf kurz vor dem Halbzeitende zur 2:1 Führung

Kurz vor dem Pausenpfiff waren dann die Gäste nocheinmal erfolgreich: Nach einer Maßflanke von Christoph Kobald, gelangte der Ball zu Michael Tieber - er spielte die Kugel direkt weiter und Luka Maric versenkte das Runde per volley im Eckigen. So ging es mit der knappen 2:1 Halbzeitführung für den Favoriten aus St. Anna am Aigen in die Kabine.

Nach dem Wiederbeginn wurde das Spiel noch besser, wobei die Hausherren jetzt klar im Vorteil waren und den Gegner phasenweise in die eigene Hälfte drückten. Einziges Manko war die Chancenverwertung - einige Möglichkeiten wurden vergeben. Die Auswärtigen standen hinten sehr kompakt, machten dicht und lauerten auf Konter. In Minute 82 wurde der Mut des Underdogs dann belohnt - nach einem Eckball schraubte sich Simon Scheucher in die Höhe und erzielte per Kopf den Ausgleich. Auch die letzten drei Minuten der regulären Spielzeit waren hochspannend, denn sowohl Tillmitsch, als auch St. Anna vergaben noch zwei Hunderter. Nach 90 Minuten stand es 2:2 - die Verlängerung musste also für die Ergebnisfindung herangezogen werden.

Die Verlängerung endete torlos - die Partie musste im Elfmeterschießen entschieden werden

Auch in der Verlängerung ging es rasant hin und her und auch in dieser Phase war die Heimelf in puncto Chancenerarbeitung und Aggressivität nach vorne, das gefährlichere Team. Dennoch war auch St. Anna sehr bemüht die Begegnung doch noch für sich zu entscheiden. Wiederum vergaben die beiden Mannschaften ihre Chancen - somit musste das Viertelfinalspiel im Elfmeterschießen entschieden werden. Ein Martyrium für die Nerven der Zuseher - die Emotionen gingen hoch und einige mussten beruhigt werden.

Im Elferschießen trafen die ersten drei Schützen beider Mannschaften, danach avancierten die beiden Torhüter zu Elferkillern - Oliver Neuhold hielt den Strafstoß von Sebastian Weber und Jakob Kicker, den von Emir Dautovic. Nach fünf Elfmetern konnte noch immer keine Entscheidung gefunden werden. Als dann Nico Salamun seinen Versuch über das Tor schoss und Gregor Stavbar seinen verwertete, war die Partie zugunsten der Heimischen entschieden und die Tillmitscher Panthers feierten den Aufstieg ins Champions-Steirer-Cup-Halbfinale.

Die 120 Minuten zehrten an der Substanz - nach dem Spiel musste ausgiebig gedehnt werden

SV FLEISCHEREIMASCHINEN SCHENK TILLMITSCH - USV ST. ANNA/AIGEN 5:4 i. E., 2:2 n. V., (2:2, 1:2)

Torfolge: 0:1 (32. Ramminger), 1:1 (38. Hackinger (E)), 1:2 (45. Maric), 2:2 (82. Scheucher);

Elfmeterschießen:

St. Anna: Kobald (trifft), Tieber (trifft), Lackner (trifft), Weber (gehalten), Petric (trifft), Salamun (drüber)

Tillmitsch: Langbauer (trifft), Zündel (trifft), Bernsteiner (trifft), Dautovic (gehalten), Cekovski (trifft), Stavbar (trifft)

Schotterarena; Tillmitsch; 250 Besucher; SR Steindl - Bognar - Paul

Liveticker Tillmitsch - St. Anna

Videostatements zum Spiel:

Simon Scheucher, Torschütze Tillmitsch:





Thomas List, Kapitän St. Anna/Aigen:

Startformationen:

SV Fleischereimaschinen Schenk Tillmitsch: Oliver-Kevin Neuhold, Thomas Zündel, Lukas Marko, BEd David Immanuel Otter, Dominic Andre Langbauer (K), Daniel Johannes Bernsteiner, Dominik Hackinger , BA MA, Simon Johannes Scheucher, Emir Dautovic, Markus Hüttler, Lukas Liebmann

St. Anna/A.: Jakob Johannes Kicker, Jure Petric, Luka Maric, Michael Tieber, Christoph Kobald, Thomas List (K), Sebastian Weber, Patrick Ramminger, Marko Maučec, Andreas Lackner, Markus Klöckl

Text und Videos: by René Dretnik

Fotos: Dretnik und Andreas Möstl