Auf Aufstiegskurs: USV Mooskirchen bleibt vorne dran

Details Samstag, 29. Oktober 2022 08:55

Im Spiel von USV Mooskirchen gegen Tus Rein gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von USV Hoome Mooskirchen. USV Mooskirchen wurde der Favoritenrolle somit gerecht und bleibt weiterhin auf Aufstiegskurs.

In der ersten Spielhälfte ging es hin und her

Für das erste Tor in dieser Partie sorgte Nico Scharler. In der 33. Minute traf der Spieler der Gastgeber ins Schwarze. Die Begegnung lief jetzt zwar hin und her - keines der Team brachte das Spielgerät aber in die Gefahrenzone. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (45.) schoss Sebastian Knaus einen weiteren Treffer für USV Hoome Mooskirchen. Zur Pause war USV Mooskirchen im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Unmittelbar nach dem Wiederbeginn (46.) zeigte der Unparteiische auf den Elfmeterpunkt und Michael Stoimaier verwertete den Strafstoß und verkürzte auf 2:1. Die Antwort der Hausherren ließ nicht lange auf sich warten - Stefan Hackl erhöhte auf 3:1 (51.). Kurz darauf mussten die Gastgeber den Treffer von Daniel Krenn zum 2:3 hinnehmen (68.). Als der Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 3:2 letztlich abpfiff, hatte USV Hoome Mooskirchen die drei Zähler unter Dach und Fach.

Mooskirchen hat im Herbst nur einmal verloren

Im letzten Match der Hinrunde tat USV Mooskirchen etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz zwei - das Spiel von Straß steht aber noch aus. Die Saison von USV Hoome Mooskirchen verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, vier Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

Bei Tus RB Rein findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Sechs Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat Tus Rein momentan auf dem Konto.

Stimme zum Spiel:

Walter Eccher, Trainer Mooskirchen:

„Das war ein hervorragender Saisonabschluss und ein verdienter Sieg. Wir haben den Anschluss an die Tabellenspitze gehalten und freuen uns schon auf das Frühjahr.“

Oliver Baumann, Trainer Rein:

"Gratulation an Mooskirchen, der Sieg war im Endeffekt verdient. Der Gegner war um die Nuance williger und bissiger als wir und haben zwei Eigenfehler von uns eiskalt ausgenutzt und noch ein Tor aus einem Standard draufgelegt."

Oberliga Mitte: USV Hoome Mooskirchen – Tus RB Rein, 3:2 (2:1)

68 Daniel Krenn 3:2

51 Stefan Hackl 3:1

46 Michael Stoimaier 2:1

45 Sebastian Knaus 2:0

33 Nico Scharler 1:0

by René Dretnik

Symbolfoto: Harald Dostal